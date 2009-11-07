شرایط آب و هوای بندرعباس برای بازیکنان غیربومی عادی نیست

وینگو بگوویچ در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به اینکه بازیکنان غیربومی هنوز زمان زیادی نیست که در بندرعباس ساکن هستند، افزود: شرایط آب و هوایی بندرعباس بر روی بازی بازیکنان در خانه تاثیر گذاشته است و بدنهای آنها با این آب و هوا آشنا نیست.

وی بیان داشت: از روزی که تیم را تحویل گرفته ام تاکنون تنها 12 جلسه جدی تمرینی با تیم داشته ام و به همین دلیل هنوز به هماهنگی تاکتیکی نرسیده ایم و زمان بیشتری برای هماهنگی لازم است.

بگوویچ خاطرنشان کرد: هنوز بازیهای زیادی در لیگ یک مانده است که امیدواریم برای رسیدن به سطر جدول مدیریت باشگاه هم همکاری خوبی داشته باشد و بازیکنان مورد نظر را در پستهای مورد نیاز جذب کنند.

سرمربی آلومینیوم هرمزگان اظهار داشت: برای ماندن در صدر جدول بازیکنان طراز اول و حرفه ای لازم است و با بازیکنان مورد نظر باید قبول کرد که جز مکان هفتم و هشتم جدول نباید به فکر مقامی بهتر بود.

بگوویچ در مورد برخی از بازیکنان این تیم گفت: دو بازیکن تیم در حد لیگ یک نیستند و زود است که بخواهند در بازیهای لیگ حضور داشته باشند اما متاسفانه به دلیل کمبود بازیکن مجبور به استفاده از آنها هستم زیرا این بازیکنان باید حداقل هفت ماه در کنار تیم فقط تمرین کنند تا بتوانند از نظر بدنی و تاکتیکی خود را به حد بازیکنان دیگر برسانند.

وی گفت: لیگ یک امسال به دلیل حضور مربیان و بازیکنان صاحب نام از کیفیت بیشتری برخوردار است و قرار گرفتن در مقابل این تیم ها دشوار است ولی نباید ترسید و تمرینات و پشتکار بازیکنان می تواند در ادامه به صدرنشینی در لیگ کمک کند.