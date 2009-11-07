128 هزار مسافر در فرودگاه بین المللی گرگان جابجا شدند

سیدمحمد داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد مسافر 17 هزار و 335 نفر در مهرماه سال جاری از فرودگاه بین المللی گرگان جابجا شدند که 154 مسافر با پرواز خارجی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری هزار و 593 پرواز داخی و خارجی در فرودگاه بین المللی گرگان صورت گرفت که از این تعداد 220 پرواز در ماه گذشته بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد پروازهای فرودگاه های استان از 60 پرواز به 62 پرواز در هفته افزایش یافته است که این امر می تواند روند خدمت رسانی به هم میهانان را گسترش دهد.

به گفته داوودی، اعزام زائران حج تمتع استان از 24 آبان ماه به 21 آبان ماه تغییر یافت و زائران استان با 12 پرواز به زیارت خانه خدا مشرف می شوند.

مدیرکل فرودگاه های گلستان بیان داشت: کار اعزام زائران به عربستان از فرودگاه بین المللی گرگان تا 25 آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: امسال دو هزار و 730 زائر به حج تمتع اعزام می شوند که نسبت به سال قبل کاهش داشته است.