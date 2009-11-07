سد تالوار 32 هزار هکتار اراضی دیم زنجان و کردستان را آبیاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی در بازدید اعضای شورای فنی استان زنجان از عملیات اجرایی سد تالوار افزود: همچنین سالانه 82 میلیون متر مکعب آب مشروب شهرهای همدان و قروه از آب این سد تامین می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون برای این سد 578 میلیارد ریال هزینه شده است، ادامه داد:‌ اعتبار سال جاری 252 میلیارد ریال و اشتغالزایی این طرح به طور مستقیم و غیر مستقیم 20 هزار نفر است.

فهیمی افزود: فاز اول شبکه های آبیاری و زهکشی سد از تیر ماه سال جاری آغاز شده و با سرعت قابل ملاحظه ای در حال احداث است و اعتبار سال جاری شبکه 57.6 میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی استان در حوزه رودخانه قزل اوزن و گفت: عملیات اجرایی بدنه سد از سال 82 شروع شده و در حال حاضر ساختمان سد 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فهیمی هدف از اجرای سد تالوار را افزایش سطوح زیر کشت و تولیدات کشاورزی، اشتغالزایی و پیشگیری از مهاجرتهای بی رویه روستاییان عنوان کرد و افزود: اهداف دیگر احداث سد تالوار، توسعه صنایع وابسته به کشاورزی، افزایش متوسط درآمد کشاورزان و ایجاد شرایط توسعه و رشد بخشهای مختلف این طرح است.

وی ادامه داد: حجم مخزن سد 500 میلیون متر مکعب و حجم آب تنظیمی سد 231 میلیون متر مکعب و ارتفاع سد از پی، 88 متر است.