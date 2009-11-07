1900 زائر از کرمان به سرزمین وحی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی ظهر شنبه در جمع مسئولان قضایی و مدیران حج و زیارت اظهار داشت: در مراسم حج سال جاری هزار و 920 زائر کرمانی به حج اعزام می شوند و با توجه به سواستفاده وهابیون از حربه های تبلیغاتی به خصوص حمل مواد مخدر توسط زائران برخورد قاطع با زائران متخلف در رابطه با حمل مواد مخدر به سرزمین وحی انجام می شود.

وی سواستفاده تبلیغاتی وهابیون عربستانی از این تخلف حجاج ایرانی را یادآور شد و افزود: آگاه سازی زائران نسبت به این مسئله توسط مدیران کاروانها گامی مهم در جهت تقلیل این تخلف خواهد بود.

رئیس کل دادگستری کرمان محرومیت از اعزام به مناسک حج و اجرای سریع مراحل قانونی را نیز از دیگر عوامل بازدارنده این معضل دانست.

حجت الاسلام توکلی گفت: امسال برخورد دستگاه قضایی با متخلفان حج بسیار قاطع و محکم خواهد بود.

وی خواستار برنامه ریزی در راستای ارتقا بار معنوی این مراسم شد و گفت: باید از تمام امکانات و وسایل آموزشی و سمعی، بصری استفاده کرد تا زائران با آگاهی و معنویت بیشتر نسبت به این سفر اقدام کنند.