واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها نایاب شده است

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واکسن آنفلوانزای فصلی در ابتدای فصل پاییز به مقدار کافی در داروخانه ها پیش بینی شده بود.

این در حالی است که سال گذشته بیش از 10 هزار نفر بر اثر ابتلا به آنفلوانزای فصلی جان خود را از دست دادند.

مژدهی آذر با عنوان این مطلب که احساس می شد واکسن آنفلوانزای فصلی در داروخانه ها کمیاب نشود گفت: با تبلیغاتی که در بحث استفاده از این واکسن صورت گرفت به یکباره با هجوم مردم به داروخانه ها برای تهیه واکسن آنفلوانزای فصلی مواجه شدیم.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: در حال حاضر کمبود این واکسن در داروخانه های کشور محسوس است و بعضا کمیاب و نایاب شده است.

عوارض آنفلوآنزای معمولی بیشتر گریبان افراد مسن و ناتوان را می گیرد و بیشتر مرگ و میرها مربوط به این قبیل افراد است.

مژدهی آذر با عنوان این مطلب که کمبود این واکسن فقط به خاطر همه گیری آنفلوانزای نوع A نبوده است گفت: امسال شیوع آنفلوانزای فصلی و سرماخوردگی در کشور بیشتر بوده است.