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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

جرائم خشن و سرقتهای مهم در ایلام به صفر رسیده است

جرائم خشن و سرقتهای مهم در ایلام به صفر رسیده است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی نیروی انتظامی استان ایلام گفت: جرائم خشن و سرقتهای مهم در استان ایلام در حد صفر است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جعفر آژانگ صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقوع جرائم و سرقتها در استان ایلام در حد بسیار پایین بوده و جرائم خشن و سرقتهای مهم در این استان در حد صفر است.

وی بیان داشت: سرقتهای رخ داده در استان ایلام از ارزش ریالی کمی برخوردار هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه همکاری و تعامل مردم با نیروی انتظامی حاصل این تلاش مهم است، خاطرنشان کرد: این تعامل و همکاری مردم باعث شده است که این استان امن ترین استان کشور باشد.

آژانگ عنوان کرد: شش شرکت حفاظتی و مراقبتی در سطح استان ایلام فعالیت دارند.

این مسئول یادآور شد: ساماندهی واحدهای امدادی، استقرار ایستگاه های ایست و بازرسی در مناطق جرم خیز، گشتهای محوری از دیگر اقدامات پلیس پیشگیری در بخش وقوع جرائم در استان ایلام است.

کد مطلب 978301

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