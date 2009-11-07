جمع آوری 43 میلیارد ریال کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها

منصور قشمه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس گزارشات اولیه دریافت شده از استانها میزان حضور مردم در جشن عاطفه ها 36 درصد نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است.

جشن عاطفه ها روز پنجشنبه 9 مهرماه برگزار شد به طوری که 20 هزار پایگاه این نهاد به همراهی نیروی مقاومت بسیج و مدارس هدایای مردم را دریافت کردند.

مشاور سرپرست کمیته امداد در ادامه تاکید کرد: کمکهای مردمی نقدی حدود 56 درصد و کمکهای غیرنقدی 23.8 درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته رشد داشته است.

قشمه گفت: طی 15 سال گذشته با برگزاری جشن عاطفه ها مردم نیکوکار 286 میلیارد ریال کمک کردند که در میان دانش آموزان مناطق محروم تقسیم شد.

این مقام مسئول در کمیته امداد با اشاره به اینکه آمار میزان دریافت کمکهای مردمی در جشن عاطفه های امسال فقط مربوط به پایگاههای کمیته امداد در سراسر کشور است، اظهار داشت: آمار مربوط به پایگاههای آموزش و پرورش نیز از سوی آنها اعلام خواهد شد.