  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

قمشه به مهر خبر داد:

جمع آوری 43 میلیارد ریال کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها

جمع آوری 43 میلیارد ریال کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها

یک مقام مسئول در کمیته امداد امام خمینی (ره) از جمع آوری 43 میلیارد ریال کمکهای مردمی در جشن عاطفه های امسال خبر داد.

منصور قشمه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس گزارشات اولیه دریافت شده از استانها میزان حضور مردم در جشن عاطفه ها 36 درصد نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است.

جشن عاطفه ها روز پنجشنبه 9 مهرماه برگزار شد به طوری که 20 هزار پایگاه این نهاد به همراهی نیروی مقاومت بسیج و مدارس هدایای مردم را دریافت کردند.

مشاور سرپرست کمیته امداد در ادامه تاکید کرد: کمکهای مردمی نقدی حدود 56 درصد و کمکهای غیرنقدی 23.8 درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته رشد داشته است.

قشمه گفت: طی 15 سال گذشته با برگزاری جشن عاطفه ها مردم نیکوکار 286 میلیارد ریال کمک کردند که در میان دانش آموزان مناطق محروم تقسیم شد.

این مقام مسئول در کمیته امداد با اشاره به اینکه آمار میزان دریافت کمکهای مردمی در جشن عاطفه های امسال فقط مربوط به پایگاههای کمیته امداد در سراسر کشور است، اظهار داشت: آمار مربوط به پایگاههای آموزش و پرورش نیز از سوی آنها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 978303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها