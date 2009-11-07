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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

بروجردی در گفتگو با مهر:

جشنواره تئاتر بانوان به بهترین شکل برگزار می‌شود

جشنواره تئاتر بانوان به بهترین شکل برگزار می‌شود

دبیر هشتمین جشنواره تئاتر بانوان با اشاره به برطرف شدن مشکل سالن، از برگزاری این دوره جشنواره با حمایت شهرداری تهران به بهترین شکل ممکن خبر داد.

بروجردی در این باره به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش با مشکل کمبود سالن مواجه بودیم و دلیل این مشکل اختصاص پیدا نکردن تماشاخانه‌های ایرانشهر به جشنواره تئاتر بانوان بود. مدیر این تماشاخانه‌ها اعلام کرد ما برای در اختیار داشتن این دو سالن دیر اقدام کردیم، در حالی که تمام مدارک و نامه‌نگاری‌های شش ماه گذشته را در اختیار داریم و آنها را در اختیار رسانه‌ها می‌گذاریم.

وی ادامه داد: چون جشنواره و تماشاخانه‌های ایرانشهر هر دو متعلق به شهرداری تهران است انتظار داشتیم مدیر تماشاخانه‌ها با ما همکاری داشته باشند. البته این مسئله حل خواهد شد و ما از شرایط و سالن‌های دیگری برای جشنواره استفاده می‌کنیم.

دبیر هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان افزود: با وجود مشکلاتی که اختصاص پیدا نکردن تماشاخانه‌های ایرانشهر به جشنواره ایجاد کرد، جشنواره هشتم تئاتر بانوان با حمایت شهرداری تهران به بهترین شکل ممکن برگزار خواهد شد.

هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان از 28 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 978305

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