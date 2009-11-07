سرای اهل قلم و هفت نشست در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه 16 آبان جلسه حافظ پژوهی از ساعت16:30 تا 18:30 با حضور دکتر پرویز عباسی داکانی در این مرکز فرهنگی شکل می‌گیرد.



فردا یکشنبه17آبان نیز دو جلسه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود. جلسه نخست از ساعت16:30 تا 18:30 و به نقد و بررسی مجموعه داستان "قطار در حال حرکت است" نوشته میترا داور اختصاص دارد. در این جلسه یوسف علیخانی، علیرضا سیف ‌الدینی و نویسنده کتاب حضور دارند.



جلسه دوم در روز یکشنبه مراسم رو نمایی کتاب " دو آفتاب و دو ماه" است که از ساعت 18:30 تا 20:30 به انجام می‌رسد. در این جلسه جواد هاشمی، سید محمد سادات اخوی، میثم مومنی نژاد و جمعی از ذاکران اهل بیت حضور می‌یابند.

دوشنبه18 آبان ماه نیز از ساعت 16:30 تا 18:3نشست فلسفه با عنوان : " کانت در ایران" با حضور دکتر انشاء الله رحمتی و دکتر سلیمان حشمت برگزار می شود.

همچنین نقد و بررسی کتاب"دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد" نوشته آناگاوالدا سه شنبه 19 آبان در سرای اهل قلم تشکیل می شود. در این جلسه که ساعت برگزاری آن از16:30 تا 18:30 است ، احسان عباسلو ، مهناز رونقی و الهام دارچینیان(مترجم کتاب) حضور می‌یابند.

چهارشنبه 20 آبان نیز دو نشست در سرای اهل قلم برگزار می شود.جلسه اول به نقد کتاب" پرسه زنی در زندگی روزمره " (حوزه علوم اجتماعی)نوشته عباس کاظمی اختصاص دارد. این نشست از ساعت 16 تا 18 با حضور دکتر نیره توکلی، پروانه زاهدی و نویسنده کتاب شکل می‌گیرد.

آخرین نشست سرای اهل قلم در هفته جاری، نقد مجموعه داستان" پرتره مرد ناتمام"نوشته امیرحسین یزدان بد است. در این نشست مهدی کاموس و هادی نودهی از ساعت 15 تا 17 با حضور نویسنده کتاب به نقد و بررسی این اثر می‌پردازند.