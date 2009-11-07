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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

سرای اهل قلم و هفت نشست در یک هفته

سرای اهل قلم و هفت نشست در یک هفته

سرای اهل قلم با برگزاری هفت نشست برنامه های خود را در هفته جاری پی می‌گیرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، امروز شنبه 16 آبان  جلسه حافظ پژوهی از ساعت16:30 تا 18:30  با حضور دکتر پرویز عباسی داکانی در این مرکز فرهنگی شکل می‌گیرد.

 فردا یکشنبه17آبان نیز دو جلسه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود. جلسه نخست از ساعت16:30 تا 18:30 و  به نقد و بررسی مجموعه داستان "قطار در حال حرکت است" نوشته میترا داور اختصاص دارد. در این جلسه یوسف علیخانی، علیرضا سیف ‌الدینی و نویسنده کتاب حضور دارند.

 جلسه دوم در روز یکشنبه مراسم رو نمایی کتاب " دو آفتاب و دو ماه"  است که از ساعت 18:30 تا 20:30  به انجام می‌رسد. در این جلسه جواد هاشمی، سید محمد سادات اخوی، میثم مومنی نژاد و جمعی از ذاکران اهل بیت حضور می‌یابند.

دوشنبه18  آبان ماه نیز از ساعت 16:30  تا  18:3نشست فلسفه با عنوان : " کانت در ایران" با حضور دکتر انشاء الله رحمتی  و  دکتر سلیمان حشمت برگزار می شود.

همچنین نقد و بررسی کتاب"دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد" نوشته آناگاوالدا سه شنبه 19 آبان  در سرای اهل قلم تشکیل می شود. در این جلسه که ساعت برگزاری آن از16:30  تا 18:30 است ، احسان عباسلو ، مهناز رونقی  و الهام دارچینیان(مترجم کتاب) حضور می‌یابند.

چهارشنبه 20 آبان نیز دو نشست در سرای اهل قلم برگزار می شود.جلسه اول به نقد کتاب" پرسه زنی در زندگی روزمره "  (حوزه علوم اجتماعی)نوشته عباس کاظمی اختصاص دارد. این نشست  از ساعت  16 تا 18 با حضور دکتر نیره توکلی، پروانه زاهدی و نویسنده کتاب شکل می‌گیرد.

 آخرین نشست سرای اهل قلم در هفته جاری، نقد مجموعه داستان" پرتره مرد ناتمام"نوشته امیرحسین یزدان بد است. در این نشست مهدی کاموس و هادی نودهی از ساعت 15 تا 17 با حضور نویسنده کتاب به نقد و بررسی این اثر می‌پردازند.

کد مطلب 978308

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