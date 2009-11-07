"وضع و نقد حدیث" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالب این کتاب امامان(ع)، نخستین ناقدان گفتار و رفتار منسوب به پیامبر اکرم(ص) و خود بودند. آنها جعل حدیث و زیانهای آن را می‌دیدند، به همین برای مقابله با جعل و جاعلان وارد عمل شدند و در این راستا راویان و شاگردان خود را تربیت کردند .

معجم مقاییس‌اللغة، مکاتیب‌الرسول، المکاسب‌المحرقة، جواهر‌المطالب فی مناقب‌الامام علی‌بن ابی‌طالب(ع)، صحیح بخاری، المحاسن، سنن ترمذی، الاخبارالدخیلة، تفسیر نمونه و فرهنگ لاروس از جمله منابع مورد استفاده برای تألیف این کتاب بوده اند .

کتاب "وضع و نقد حدیث" در 2000 نسخه و 318 صفحه منتشر شده است .

