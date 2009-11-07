به گزارش خبرنگار مهر، عیدی علیجانی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی و نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا شب گذشته تهران را به مقصد چین ترک کرد تا به عنوان نماینده کشورمان روز دوشنبه 18 آبان ماه در کنگره دوومیدانی آسیا شرکت کند. این کنگره به منظور انتخاب رئیس، نایب رئیسان، دبیر کل، مسئول و اعضاء کمیته های اجرایی این فدراسیون در گوانگژو چین برگزار خواهد شد که از ایران 7 نفر نامزد دریافت کرسی های بین المللی هستند.

نیمی از تیم دوومیدانی ایران که چهارشنبه هفته گذشته از سفر ویتنام به تهران بازگشتند روز یکشنبه 17 آبان ماه روادید خود را برای سفر به چین دریافت می کند به همین دلیل تیم دوومیدانی کشورمان در سه گروه و با تعداد دونده کمتر راهی چین خواهد شد.

اولین گروه از دوومیدانی کاران با ترکیب کاوه موسوی و مریم طوسی در پرتاب چکش و دوی نیمه استقامت به همراه تیمور غیاثی از مربیان این رشته بامداد یکشنبه از طریق پرواز تهران-دبی، دبی - گوانگژو راهی چین خواهند شد.

شاهرخی، امین نیک فر، لیلا ابراهیمی، محسن ربانی، سجاد و امیر مرادی، رضا بوعذار، هادی سپهرزاد، محمد ارزنده به عنوان ورزشکار و نیازاده نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی بامداد دوشنبه از همین مسیر پرواز به چین وارد می شوند. این احتمال وجود دارد که محمد ارزنده بدلیل مشکل سربازی موفق به همراهی تیم ایران در این دیدارها نشود.

احسان حدادی، محمد صمیمی، عباس صمیمی، محمد فرود، کیوان قنبرزاده، سپیده توکلی و احمد گودرزی هم بامداد سه شنبه راهی چین خواهند شد. قاسعملی فیروزی به عنوان داور تیم ایران را در این سفر همراهی می کند.

هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 19 تا 23 آبان ماه در گوانگژو چین برگزار می شود.