متکی این هفته به سئوال 22 نماینده مجلس پاسخ می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی روز یکشنبه 17 آبان ماه بررسی طرح یک فوریتی اعلام روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین ، بررسی طرح یک فوریتی افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز و بررسی شور دوم لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیورهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی را در دستور کار دارد.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه نیز روز سه شنبه 19 آبان ماه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سئوال مشترک بیژن نوباوه نماینده تهران، مهدی سنایی نماینده نهاوند، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین، علی مطهری نماینده تهران، سید احمدرضا دستغیب نماینده شیراز، پزشکیان نماینده تبریز و مقیمی نماینده خمین پاسخ می دهد.

متکی همچنین قرار است به دو مورد سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، سئوال بشیری نماینده پاکدشت، سئوال علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق، سئوال محبی نیا نماینده میاندوآب و امین شعبانی نماینده سنندج و سئوال مشترک ستار هدایتخواه نماینده بویر آحمد و دنا، سودانی نماینده اهواز، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، موسوی نماینده جرف، زهره الهیان نماینده تهران، فرهاد تجری نماینده قصر شیرین، محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه، محمود احمدی بیغش نماینده شازند و جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب پاسخ دهد.