به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری دیدارهای هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر که عصر یکشنبه به پایان خواهد رسید، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان باید تا پیش از ساعت 12 ظهر روز یکشنبه در آکادمی فوتبال خود را به مربیان این تیم معرفی کنند.

بر اساس اعلام اصغر حاجیلو دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال از ساعت 16 روز یکشنبه با حضور بازیکنان شاغل در لیگ برتر و در غیاب لژیونرهای فوتبال ایران آغاز می شود.

افشین قطبی در این اردو از سید مهدی رحمتی، وحید طالب‌لو، میثاق معمارزاده، سوشا مکانی، محمدنصرتی، سید جلال حسینی، امیرحسین صادقی، هادی عقیلی، فرشید طالبی، احسان حاج صفی، هاشم بیک زاده، خسرو حیدری، حسین کعبی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، مجید غلام نژاد، فرهاد مجیدی، پژمان نوری، ایمان مبعلی، محمد نوری، مسعود شجاعی، امیرحسین فشنگچی، محمدرضا خلعتبری، مجتبی زارع، جواد کاظمیان، امیر محبی، مهرزاد معدنچی، کریم انصاری فرد، میلاد میداوودی و آرش برهانی دعوت به عمل آورده است.

با توجه به در پیش بودن مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا در هفته جاری (سه‌شنبه و چهارشنبه - 19 و 20 آبانماه) و نیز جام اتحادیه باشگاه‌های امارات در روزهای پایانی همین هفته (پنجشنبه و جمعه - 21 و 22 آبانماه) به احتمال فراوان لژیونرهای حاضر در این اسپانیا و امارات ظرف هفته آینده به اردوی تیم ملی ملحق می شوند.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی به دیدار تیم ملی ایسلند می رود.