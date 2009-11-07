فرش دستباف لرستان نقشه ندارد/ سنتی بودن تولید فرش در لرستان

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به اینکه فرش دستباف لرستان نقشه ندارد متاسفانه در حال حاضر بافندگان فرش در لرستان از نقشه های سایر استانها استفاده می کنند.

وی با اشاره به دیگر مشکلات پیش روی فرش لرستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه فرش دستباف لرستان سنتی بودن بخش عمده ای از تولید فرش به خصوص در مناطق روستایی است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان بالا بودن قیمت و هزینه فرش در لرستان را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و عنوان کرد: همچنین نبود صنایع وابسته به صنعت فرش دستباف در لرستان از دیگر مشکلات صنعت فرش لرستان است.

بیرانوند با انتقاد از عدم استقبال و اشتغال آقایان در حوزه تولید فرش لرستان، یادآور شد: مشکل بیمه درمانی بافندگان فرش دستباف در لرستان یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه است.

وی با بیان اینکه نبود نمایشگاه و فروشگاه دائمی فرش دستباف در لرستان موجب مشکلاتی در این زمینه شده است، خاطرنشان کرد: همچنین مشکل دیگر نبود مراکز رسمی و تعاونی تامین و توزیع مواد اولیه مورد نیاز بافندگان است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه به منظور حل مشکل تامین مواد اولیه برای بافندگان فرش در لرستان یک فروشگاه عرضه مواد اولیه در استان راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک در سایر شهرستانهای استان هم این فروشگاه راه اندازی خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین محلی را برای ایجاد فروشگاه و نمایشگاه فرش دستباف در مرکز استان شناسایی کرده ایم که در هفته های آینده راه اندازی خواهد شد.