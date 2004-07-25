  1. بین الملل
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۰۲

عضو كميته آمادگي تاكيد كرد :

لزوم برگزاري كنفرانس ملي عراق در ماه جاري ميلادي

يكي از اعضاي كميته آمادگي برگزاري كنفرانس ملي عراق از لزوم آغاز بكار اين كنفرانس در ماه جاري خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " نصير چادرچي " عضو كميته آمادگي كنفرانس بين المللي با اعلام اين خبر افزود : شمار زيادي از كارشناسان ، سياستمداران و نمايندگان احزاب مختلف در كنار حدود 1000 نفر از اشخاص حقيقي در اين كنفرانس شركت خواهند كرد .

چادرچي همچنين با بيان اين مطلب كه اين كنفرانس بايد بين 26 تا 28 جولاي ( 5 تا 7 مرداد ) كار خود را آغاز نمايد ، تصريح كرد : هنوز مكان دقيق برگزاري اين كنفرانس مشخص نيست .

براساس گزارش اين منبع خبري در اين كنفرانس بايد يك شوراي ملي متشكل از 100 نفر انتخاب شوند كه به همراه " اياد علاوي" نخست وزير عراق بر چگونگي برگزاري انتخابات آتي در اين كشورنظارت نمايند . 20 نفر از 100 عضو شوراي ملي بايد از ميان سياستمداران انتخاب شوند .

کد خبر 97832

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها