لزوم برگزاري كنفرانس ملي عراق در ماه جاري ميلادي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " نصير چادرچي " عضو كميته آمادگي كنفرانس بين المللي با اعلام اين خبر افزود : شمار زيادي از كارشناسان ، سياستمداران و نمايندگان احزاب مختلف در كنار حدود 1000 نفر از اشخاص حقيقي در اين كنفرانس شركت خواهند كرد .

چادرچي همچنين با بيان اين مطلب كه اين كنفرانس بايد بين 26 تا 28 جولاي ( 5 تا 7 مرداد ) كار خود را آغاز نمايد ، تصريح كرد : هنوز مكان دقيق برگزاري اين كنفرانس مشخص نيست .

براساس گزارش اين منبع خبري در اين كنفرانس بايد يك شوراي ملي متشكل از 100 نفر انتخاب شوند كه به همراه " اياد علاوي" نخست وزير عراق بر چگونگي برگزاري انتخابات آتي در اين كشورنظارت نمايند . 20 نفر از 100 عضو شوراي ملي بايد از ميان سياستمداران انتخاب شوند .