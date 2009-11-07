به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستاد سرشماری نفوس و مسکن در معاونت برنامه‌ریزی استانداری قم اظهار داشت: 700 خانوار قمی طی مدت 10 روز پرسشنامه‌های مربوطه را تکمیل خواهند کرد که از این تعداد 250 خانوار از ساکنان منطقه 2 شهری و 450 خانوار از ساکنان منطقه روستایی جعفر آباد هستند.



وی زمان اجرای طرح را از 17 تا 27 آبان ماه همزمان با سراسر کشور اعلام کرد و گفت: سرشماری در قم به چهار شکل اینترنتی، پستی، حضوری و خود تکمیلی انجام می‌شود.



دهناد ادامه داد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و آمارگیری از ویژگی‌های جمعیت، متداول‌ترین روش برای جمع ‌آوری اطلاعات پایه‌ای در زمینه ویژگی‌های جمعیت نظیر سن، جنس، مهاجرت، وضع زناشویی، وضع فعالیت است که اطلاعات وسیعی را در اختیار برنامه ریزان، تصمیم گیران و پژوهشگران قرار می دهد.



وی با اشاره به تغییر زمان اجرای سرشماری‌ها از هر 10 سال یکبار به پنج سال یکبار، دلایل لزوم برگزاری سرشماری های پنج ساله را در حال توسعه بودن کشور ایران دانست و اظهار داشت: از خصوصیات کشورهای در حال توسعه، در حال گذار بودن است، بنابراین به هنگام بودن آمار و اطلاعات برای ایجاد شناخت وضعیت کشور در زمینه‌های مختلف ضروری است.



معاون برنامه‌ ریزی استانداری قم ویژگی عمده این سرشماری را استفاده از پایگاه اینترنتی و روش پستی در تکمیل پرسشنامه‌ها دانست و گفت: در این سرشماری از چهار روش اطلاعات جمع آوری می‌ شود که در مناطق روستایی کماکان از روش مراجعه حضوری و مصاحبه با خانوار برای تکمیل پرسشنامه‌ها استفاده می‌ شود اما در شهر قم از روش مراجعه حضوری و مصاحبه صرف‌نظر شده و از روشهای خود تکمیلی، پستی و روش‌ اینترنتی بهره گرفته خواهد شد که در این دو روش اخیر، خانوار پس از پرکردن فرم و ثبت شماره ملی، اطلاعات را به مرکز آمار باز می‌ گرداند.

این مرحله اول آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن در 30 استان کشور و از میان 25 هزار خانوار اجرا می‌شود.