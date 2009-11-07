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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

طی هفته گذشته؛

1700 کیلوگرم مواد مخدر در کرمان کشف شد

1700 کیلوگرم مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کرمان از کشف هزار و 757 کیلوگرم مواد مخدر طی هفته گذشته در کرمان خبر داد.

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: پلیس کرمان طی هفته گذشته در راستای مبارزه با مواد مخدر موفق به کشف هزار و 757 کیلوگرم مواد مخدر در استان شد.

وی تصریح کرد: ماماوران نیروی انتظامی شهرستان "منوجان" نیز در درگیری مسلحانه با اشرار مسلح هزار و 400 کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه این محموله در یک خودرو جاسازی شده بود که در محور کهنوج - بندرعباس کشف شد، افزود: این میزان مواد مخدر از نوع تریاک است که به مقصد بندرعباس در حال حمل بود.

رئیس پلیس کرمان در ادامه بیان داشت: ماموران نیروی انتظامی بم نیز یک تریلر با بار 285 کیلوگرم تریاک را که به مقصد تهران در حال انتقال بود کشف کردند که در این رابطه خودرو توقیف و یک قاچاقچی نیز دستگیر شد.

سردار اسحاقی اضافه کرد: ماموران یگان تکاوری 145 کرمان نیز در درگیری مسلحانه با اشرار دو شرور را هلاک و 72 کیلوگرم مواد مخدر را از این اشرار کشف کردند.

کد مطلب 978322

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