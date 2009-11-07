به گزارش خبرنگار مهر، محمد فاضلی شنبه در یک نشست خبری در مورد هدفمند کردن یارانه ها افزود: کمیته امداد خود را برای کمک به دولت در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آماده کرده است و همچنین آمادگی فعالیت در بخش شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و متعاقب آن توزیع یارانه‌ میان این افراد را دارد.

وی در مورد تحت پوشش قرار گرفتن افراد در صورت هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد: قرار نیست با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خانواده‌های جدیدی زیر پوشش امداد قرار بگیرند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران گفت: در حال حاضر 56 هزار و 400 خانواده‌ تحت پوشش کمیته امداد استان تهران هستند که 3200 خانواده‌ از این تعداد تحت پوشش طرح شهید رجایی قرار دارند و در نیمه نخست سال هفت میلیارد و 500 میلیون تومان مستمری به مجموع خانواده‌های تحت پوشش پرداخت شده است.

به گفته فاضلی حدود 42 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند و این زنان بر اثر طلاق، متواری بودن و یا فوت همسر‌ سرپرست خانواده شده اند.

این مقام مسئول در کمیته امداد افزود: در نیمه نخست سال جاری 200 خانواده‌ تنها به واسطه خودکفایی و نه مواردی مثل ازدواج یا مهاجرت از پوشش امداد خارج شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این آمار تا پایان سال به یک‌هزار خانواده‌ برسد.

وی هزینه اردوهای فرهنگی و نیز کلاس‌های کنکور برای مددجویان را یک میلیارد و 300 میلیون تومان دانست و گفت: از یک‌هزار و 500 دانش‌آموزی که در مقطع پیش‌دانشگاهی از برنامه‌های تحصیلی امداد تهران استفاده کردند،437 نفر به دانشگاه راه یافتند.

فاضلی با اشاره به اینکه تا دو ماه آینده وام اشتغال نیز به گروه‌هایی که دارای مهارت شغلی هستند، پرداخت می شود، سقف وام اشتغال پرداختی از منابع امداد را هشت میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به مساعدت رئیس جمهوری در دور دوم سفرهای استانی، استفاده از تسهیلات بانکی و منابع صندوق مهر امام رضا (ع) نیز برای پرداخت وام اشتغال به مددجویان میسر است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان تهران، سقف این وام از منابع بانکی 10 میلیون تومان است و تاکنون 400 پرونده‌ برای اخذ وام اشتغال به بانک‌ها ارسال شده است که امیدواریم یارانه‌ای نیز به کارمزد این وام‌ها تعلق بگیرد.

فاضلی گفت: 11 هزار و 700 یتیم در استان تهران تحت پوشش کمیته امداد هستند که 38 هزار حامی از این ایتام حمایت می کنند.

وی با بیان این که در شش ماهه نخست امسال 300 باب منزل مسکونی برای مددجویان خریداری و یا ساخته شده است از تعمیر 400 باب منزل مسکونی در این مدت خبر داد و افزود: اعتبار این فعالیت‌ها شش میلیارد تومان بوده که از سه بخش وزارت رفاه و تامین اجتماعی، استانداری تهران و درآمدهای کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران تاکید کرد: تعداد خانواده‌های بهره‌مند از ودیعه مسکن امانی در نیمه نخست سال 600 خانواده‌ بود که حدود هفت هزار نفر از افراد تحت پوشش و نیز اقشار آسیب پذیر نیز از وام قرض‌الحسنه صندوق کمیته امداد تا سقف یک میلیون تومان استفاده کردند که مجموع منابع اختصاص یافته به این امر شش میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در نیمه نخست امسال 215 زندانی از طریق وام محکومان کمیته امداد آزاد شده‌اند و در جشن رمضان نیز 80 زندانی با کمک‌های مردمی آزاد شدند و سقف وام محکومان برای پرداخت دیه هشت میلیون و برای محکومیت‌های مالی شش میلیون تومان است.

وی در مورد شناسایی افراد مستعد و دارای توانمندی شغلی در قالب "طرح استعدادیابی" گفت: اطلاعات به دست آمده در حال ورود به رایانه‌ است تا بر اساس آن، برنامه‌ریزی‌ لازم جهت ارائه وام اشتغال به افراد دارای توانمندی شغلی و نیز آموزش افراد مستعد از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای صورت بگیرد.

فاضلی افزود: پیش ‌بینی می‌شود زمینه‌ اشتغال 20 هزار خانواده‌ اعم از سرپرست و فرزندان فارغ‌التحصیل فراهم باشد اما با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات، ایجاد اشتغال برای این خانواده‌ها در چند مرحله صورت خواهد گرفت.

وی گفت: در سال گذشته 800 شغل از محل اعتبارات امداد و یک‌هزار و 500 شغل با استفاده از اعتبار بنگاه‌های زودبازده و وام قرض‌الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) در استان ایجاد شده است. در شش ماهه نخست امسال نیز یک‌هزار و 800 نفر از این دوره‌ها بهره برده‌اند که امیدواریم امسال نیز مانند سال گذشته رقم چهار هزار نفر محقق شود.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران اظهار داشت: 105 هزار نفر در تهران از بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره مند شده اند . 100 درصد هزینه‌های درمانی خانواده‌های تحت پوشش توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می‌شود.

فاضلی با اشاره به معرفی 100 هزار نفر از اقشار آسیب پذیر به بیمه ایرانیان افزود: 50 درصد حق بیمه این اقشار توسط دولت بخشیده شده و مابقی نیز پس از تایید کمیته امداد مبنی بر نداشتن توان پرداخت، توسط بیمه دریافت نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه درآمد صندوق‌های صدقات در نیمه نخست امسال 9 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است ابراز امیدواری کرد این میزان در شش ماهه دوم سال ارتقا یابد.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران از رشد 70 درصدی کمک‌های نقدی و کالایی در بخش مشارکت‌های مردمی به ویژه «جشن‌های رمضان» و «عاطفه‌ها»، خبر داد و افزود: میزان فروش غرفه‌های اشتغال و خودکفایی جشن رمضان امسال دو میلیارد تومان و درآمدهای جشن نیز حدود 500 میلیون تومان بوده است اما با احتساب تعهدات مردم نسبت به طرح‌های اکرام و محسنین می‌توان میزان درآمد را بیش از هفت میلیارد تومان عنوان کرد.