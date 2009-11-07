کمبود اعتبار باعث تاخیر در بهسازی محور قوچان - سبزوار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید شاکریان در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه محور قوچان - سبزوار یکی از گذرگاه های ترانزیتی استان محسوب می شود سرعت انجام پروژه در این محور دارای اهمیت ویژه است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر بیش از 12 کیلومتر از قطعه یک محور قوچان - سبزوار تحت پوشش عملیات آسفالت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عملیات فوق در آینده ای نزدیک در حدود 10 کیلومتر دیگر این مسیر نیز اجرا خواهد شد.

شاکریان در خصوص روند پیشرفت این پروژه گفت: کمبود اعتبارات مالی باعث شده پروژه بهسازی و روکش آسفالت قطعه یک محور قوچان - سبزوار با کمی تاخیر مواجه شود اما تلاش می کنیم این پروژه هرچه سریعتر آماده بهره برداری شود.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قطعا با تخصیص اعتبار لازم برای ادامه روند فعالیت این پروژه شرایط ساخت آن بهبود خواهد یافت.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان گناباد نیز در این نشست افزود: به جهت ساماندهی ترافیک و هدایت آن و همچنین کم کردن ورودی های فرعی به اصلی طرح بزرگ ایمن سازی پلیس راه به طول 15 کیلومتر در سال 84 شروع و در طول مسیر شهرک صنعتی گناباد، مرقد علامه بهلول، تقاطع قوژد، باغ آسیا، بیلند، مند، دلویی و روستاهایی که از منطقه پسکلوت به سطح شهر می آیند و همچنین سه راهی المهدی - میدان امام رضا (ع)، تقاطع نوقاب، میدان آزادی و تا انتهای شهر بیدخت ادامه و به صورت دور برگردان هم سطح، ترافیک شهری را به قسمت داخلی برمی گرداند.

عباسعلی مرادی با اشاره به سرعت و پیشرفت فیزیکی مناسبی پروژه گفت: این پروژه دارای چهار باند تندرو به صورت رفت و برگشت و دو باند کندرو است و در طول مسیر دوربرگردان و زیرگذرهای متعددی در نظر گرفته شده است که شامل دوربرگردان پلیس راه، زیرگذر آرامگاه بهلول، زیرگذر امام رضا (ع)، میدان آزادی، زیرگذر بیدخت و دوربرگردان بیدخت است و طرح پیشنهاد و ساخت پل عابر پیاده در چند نقطه مسکونی که رفت و آمد بیشتری دارد به جهت امنیت و سهولت رفت و آمد عابرین پیاده پیشنهاد شده است.

رئیس اداره راه و ترابری گناباد در خصوص تقاطع نوقاب نیز خاطرنشان کرد: در مطالعات اولیه این طرح، زیرگذر پیش بینی شده اما با مخالفت ساکنین محدوده طرح امکان ادامه نداشته است.

وی افزود: هم اکنون پروژه های بزرگی در شهرستان در حال اجراست که از آن جمله می توان به پروژه باند دوم گناباد - تربت حیدریه و تکمیل بهسازی محور گناباد - فردوس اشاره کرد.

مرادی ادامه داد: احداث و آسفالت روستاهای بیهود، کلاته شهاب، فودنجان به جاده بجستان - زیرجان و بیدخت به بهاباد شروع و در حال اجرا است که در صورت تکمیل جمعیت برخوردار شهرستان از راه روستایی مناسب به حد مطلوبی خواهد رسید.