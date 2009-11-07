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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۲

برنار کوشنر:

روند صلح خاورمیانه مسدود شده است

روند صلح خاورمیانه مسدود شده است

وزیر امور خارجه فرانسه شب گذشته اظهار داشت که روند صلح خاورمیانه در حال حاضر مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، برنار کوشنر در کنفرانس خبری مشترک با "احمد داود اوغلو" همتای ترکی خود اظهار داشت: متاسفانه روند صلح هم اکنون مسدود شده است.

وی در عین حال گفت که طی روزهای آتی به فلسطین اشغالی و مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین سفر خواهد کرد.

کوشنر با بیان این مطلب افزود: اصرار خواهم کرد که ابومازن در راستای پیشبرد روند صلح یعنی تشکیل کشور فلسطین گام بردارد و گمان می کنم باید توسعه شهرک ها متوقف شود یا دستکم مذاکرات سیاسی درباره تمامی موضوعات مورد مناقشه صلح از سر گرفته شود.

کد مطلب 978332

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