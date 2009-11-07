بررسی سریع اتهامات و ادامه آزادی بازداشتیهای 13 آبان

دکتر عباس جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اگر بیگناهی بازداشت شدگان اثبات شود ، حتما نسبت به آزادی سریع آنان اقدام خواهد شد اظهار داشت : آزادی سریع کسانی که اتهامی بر آنان وارد نیست جزو سیاست های دادستانی تهران است.

پیش از این فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 109 نفر در حاشیه مراسم روز 13 آبان در شهر تهران خبر داده و گفته است از میان دستگیر شدگان 47 نفر با قرار کفالت آزاد شده اند و 62 نفر از متهمان پس از تشکیل پرونده به مقامات قضایی تحویل و روانه زندان شده اند.

دادستان عمومی انقلاب تهران در ادامه گفتگو به افرادی که در شب گذشته آزاد شده اند اشاره کرد و گفت : نیمی از کسانی که در شب گذشته آزاد شده اند ، بانوان بوده اند.

جعفری دولت آبادی در مورد آمار بازداشتیهای روز 13 آبان که از سوی فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام شده نیز گفت : با توجه به اینکه هر شب به طور مرتب تعدادی از بازداشت شدگان که اتهامی بر آنان وارد نیست آزاد می شوند بنابراین نمی توان آمار دقیقی از بازداشت شدگان ارائه کرد.