تامین پارکینگ از شروط اساسی صدور پروانه ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید صباح الدین متقی با بیان این که سیاست شهرداری تهران بر تشویق و ترغیب سازندگان به ساخت پارکینگهای طبقاتی است گفت : تهران به پارکینگهای طبقانی نیاز دارد و همواره سازندگان به گونه ای تشویق کرده که حتی ساخت پارکینگ برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی با تاکید بر این که شهرداری تهران همواره به دنبال کاهش کمبود پارکینگ در سطح شهر است افزود : تهران امروز ماشین محور شده است و می بینیم که هر روز پیاده روها باریکتر و خیابانها عریض تر می شود و توجهی به عابران پیاده نداریم در حالی که شهر باید برای سکونت شهروندان آسایش داشته باشد.

متقی با اشاره به اقدامات شهرداری در زمینه کاهش کسری پارکینگ اظهار کرد : در چهار سال گذشته به هیچ عنوان اجازه ساخت و ساز بدون تامین پارکینگ داده نشده است واین کار از شروط صدور پروانه و پایان کار است.

وی کمبود پارکینگ در سطح شهر تهران را میراث به جا مانده از دهها سال پیش دانست و گفت : ساختمانهای قدیمی نیز که پارکینگ ندارند برای تغییر کاربری و بازسازی باید در یک فاصله مناسب پارکینگ مورد نیاز را تامین کنند.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران خاطرنشان کرد : آن چه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که متولیان به تناسب ورود خودروها به سطح شهر و خروج خودروهای فرسوده توجه داشته باشند و تا زمانی که این معضل برطرف نشود مشکل کمبود پارکینگ تهران حل نخواهد شد.

به گفته متقی شهرداری تهران بر تامین آسایش شهروندان تاکید دارد و ایجاد مدیریت واحد شهری از راهکارهای مهم حل این مشکلات است.