عوارض مشکوک به آنفلوانزا در پنج مدرسه گچساران مشاهده شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، محمدی در نشست شورای سلامت این شهرستان افزود: آزمایشهای انجام گرفته جهت تعیین نوع آنفلوآنزا به تهران ارسال شده و هم اکنون منتظر جواب آن هستیم.

وی بیان کرد: مدارسی که مورد معاینه قرار گرفتند و معاینات آنان مشکوک اعلام شود با نظر شورای سلامت تعطیل خواهند شد.

محمدی یادآور شد: تمهیدات لازم جهت پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آنفلوانزا در شهرستان فراهم شده و یک اتاق بستری مخصوص بیماران آنفلوانزای نوع A در بیمارستان شهید رجایی مشخص و در حال تجهیز شدن است.

وی عنوان کرد: تاکنون یک مورد مبتلا به آنفلوانزای نوع A در شهرستان مشاهده شده که در حال درمان است.

فرماندار گچساران نیز گفت: تأمین سلامت یکی از نیازهای اساسی مردم و جامعه است که باید مدیران دستگاه های اجرایی به این مهم توجه جدی کنند .

منوچهر حبیبی تصریح کرد: زیربنا و اساس هر توسعه، سلامت روحی و جسمی افراد آن جامعه است و بدون سلامت هیچ توسعه و پیشرفتی ممکن نیست.

وی با اشاره به خطر شیوع بیماریهای واگیردار به ویژه آنفلوانزای نوع A در سطح جامعه بیان کرد: بهترین راه مقابله با این بیماری پیشگیری است که باید همه مسئولان و مردم با تعامل و همفکری در جهت مقابله با این بیماری خطرناک مشارکت کنند .

حبیبی اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان باید با حمایت بیشتر و نظارت و پیگیری مستمر و معاینات دقیق در محیطهای عمومی و به ویژه مدارس در جهت پیشگیری از شیوع این بیماری و درمان آن گام بردارد.

وی از ادارات مختلف شهرستان به خصوص آموزش و پرورش و شهرداریها خواست تا در جهت مقابله و ریشه کن کردن این بیماری با بهداشت و درمان همکاری کنند.