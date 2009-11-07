به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن خدام حسینی در خصوص رویکرد جدید سازمان دارالقرآن برای تربیت نیروی انسانی بر پایه آموزه‌های قرآنی گفت: ‌رویکرد اساسی سازمان دار‌القرآن در دهه چهارم برای جلوگیری از فروپاشی خانواده، گسترش بیماریهای اعصاب و روان، فعالیتهای امواج ماهواره‌ و ارتباطات غلط در خانواده بوده و برای این منظور، سازمان دار‌القرآن قصد تشکیل مراکز مشاوره قرآنی را در سراسر کشور دارد.



معاون مطالعات راهبردی و تربیت قرآنی سازمان دار‌القرآن با اشاره به فعالیتهای قرآنی قبل از انقلاب گفت: قبل از انقلاب و در آغاز آن فعالیتهای قرآنی خیلی محدود بوده و یکی از استراتژیهای مهم ما آموزش قرآن بود که در آن زمان منجر به تشکیل ده‌ها دوره و هزاران کلاس آموزشهای قرآنی شد.



وی افزود: از دهه 70 به بعد تربیت انسانها بر مبانی آموزه‌های قرآنی، تثبیت ارزشها در نهادها و خانواده‌ها با عنوان انسان "انسان، زندگی قرآنی و سلامتی" مورد نظر ما بوده که برای رسیدن به محتوای زندگی بر پایه قرآن فعالیت می‌کنیم.



خدام حسینی با اشاره به تشکیل کارگاه‌های مهارت زندگی قرآنی با سابقه 11 ساله در دانشگاههای استان تهران تصریح کرد: این کلاسها به منظور ایجاد آرامش روانی در خانواده بر پایه آموزه‌های قرآنی تشکیل شده که تا کنون 31 دوره آن در 11 سال به صورت مستمر انجام می‌شود.



