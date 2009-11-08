اعمال تغییرات در لایحه هدفمند کردن یارانه ها به معنای مخالفت نیست

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در لایحه هدفمند کردن یارانه ها برخی تغییرات جزئی اعمال شد که برای مطلوبیت اجرای آن لازم بود و این تغییرات از آن جهت است که تمام نمایندگان مجلس اعتقاد به اجرای این طرح دارند و دنبال این هستند که به نحو شایسته اجرایی شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای برخی بندهای این لایحه باید اطلاعات جامعی از بخشهای کشور داشته باشیم چون امروز کشورهای پیشرفته به نحو مطلوب کشور خود را اداره می کنند اطلاعات درست و جامع دارند که ما هم باید در این راستا حرکت و فرهنگ سازی کنیم از جمله آنکه باید با فرهنگ سازی افراد باید با کمال میل نسبت به پرداخت مالیاتها اقدام کنند.

نماینده مردم شهریار در مجلس عنوان کرد: این طرح جامع است و کارهای کارشناسی فراوانی بر روی آن انجام شده است.

وی یادآور شد: همچنین باید برای خروج غیرقانونی بسیاری از کالاها از کشور نظام جامع و درستی تدوین شود تا از خروج و و ورد کالای قاچاق توسط عده ای سودجو جلوگیری شود.

به گفته وی گروسی اجرای این طرح ممکن است در کوتاه مدت مشکلاتی از قبیل افزایش قیمتتها ایجاد کند اما این امر موقتی است و اجرای طرح به نفع کشور است.