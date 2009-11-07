ورشو خواستار محافظت نظامیان آمریکایی از مرزهای لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف با بیان این مطلب نوشت : "رادک سیکورسکی" وزیر امور خارجه لهستان اعلام کرده که رزمایش های روسیه در بلاروس ( کشور هم مرز با لهستان ) موجب نگرانی ورشو شده و از همین رو خواستار حضور نظامیان آمریکایی در لهستان شده است.

وزیر امور خارجه لهستان می گوید : ما خواهان حضور نظامیان آمریکایی در لهستان و استفاده از آنها به عنوان سپری در قبال تهاجمات روسیه هستیم. و اگر آمریکا می تواند این کار را انجام دهد ما خواهان حضور نظامیان آمریکایی هستیم.

به نوشته این روزنامه، روسیه و لهستان دو دشمن قدیمی هستند. لهستان به مدت بیش از چهار دهه تحت حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی بوده و اکنون عده بسیار کمی از جمعیت لهستان به روسیه اعتماد دارند.

در همین رابطه مقامات نظامی روسیه اعلام کرده اند که حضور نظامیان آمریکایی در خاک لهستان بر خلاف تعهدی خواهد بود که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) به مسکو داده و در آن قید شده که نظامیان ناتو در کشورهای بلوک شرق مستقر نمی شوند.

پیش از این و در زمان مطرح بودن طرح سپر موشکی آمریکا و استقرار آن در لهستان و جمهوری چک، ورشو پیش شرطی را برای موافقت با این طرح اعلام کرده و خواستار نوسازی ارتش خود از سوی آمریکا شده بود.