به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسم کلنگ زنی بزرگراه شهید همت، بزرگراه رسالت (حکیم) و افتتاح 29 پروژه عمرانی در منطقه 22 با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخش دیگری از مشکلات مترو خرید واگن است که حدود 650 میلیون دلار باید واگن خریداری شود که با پیگیری‌های انجام شده حدود 120 میلیون دلار در سال گذشته ال سی باز شد و بخشی از واگن‌ها وارد شدند و امروز در خط تهران - کرج بحران گذشته را نداریم.

به گفته وی اگر این ال سی همزمان برای قطارهای داخل شهر تهران هم باز شده بود طبیعتا امروز این مشکلات وجود نداشت.

شهردار پایتخت همچنین تاکید کرد: دولت باید به طور روشن با شهرداری تهران همراهی کند تا اعتبارات مورد نیاز تامین شود، همچنین مجلس نیز باید در این مورد همراهی داشته باشد.

اگر اعتبارات فراهم شود و مشکلی در این حوزه نداشته باشیم ، قطارهای جدید حداکثر از 3 ماه آینده می‌توانند وارد مدار شوند که امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد شهردار تهران

وی با اشاره به اینکه بخشی از قطعات نیز وارد شده و هم اکنون در واگن سازی پارس و واگن سازی خود مترو در حال ساخت است، اظهار داشت: اگر اعتبارات فراهم شود و مشکلی در این حوزه نداشته باشیم، قطارهای جدید حداکثر از 3 ماه آینده می‌تواند وارد مدار شود که امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد.

شهردار تهران همچنین با بیان اینکه هیچ موقع قصد گله گذاری نداشته و همیشه تلاش کرده مجموعه امکاناتی که شایسته مردم تهران است فراهم شود، یادآور شد: برخی می‌گویند اگر امکان تهیه واگن وجود ندارد خطوط را افزایش ندهید، به نظر من این نگاه غلطی است و ما حتما باید خطوط و ایستگاه‌ها را افزایش دهیم.

مترو ستون فقرات حمل و نقل عمومی است

قالیباف در ادامه به جلسه خود با مجلس شورای اسلامی در سال 86 اشاره کرد و گفت: در آن جلسه مترو را ستون فقرات حمل و نقل عمومی خواندم و بر گسترش آن تایید کردم. همان زمان نیز با وجود اینکه 75 کیلومتر مترو قابل بهره ‌برداری بود ما می‌توانستیم با خرید واگن که طبعا دولت و شهرداری توامان باید اعتبارش را تامین می‌کردند و این کار را انجام دادند، ظرفیت مترو را به دو برابر برسانیم.

وی افزود: یعنی اگر در سال 86 در یک روز قادر به جابجایی یک میلیون و 200 هزار مسافر بودیم واقعا می‌توانستیم دو میلیون و 400 هزار مسافر را جابجا کنیم.

شهردار پایتخت همچنین با اشاره به اینکه توان فنی مترو امکان رسیدن قطار در هر دو دقیقه را دارد اما ما هر 6 دقیقه یکبار از آن استفاده می‌کنیم، بیان داشت: اگر اکنون از ظرفیت دو دقیقه یکبار سر فاصله میان قطارها استفاده کنیم بعدا نیز از همین ظرفیت 6 دقیقه یکبار هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و دلیل آن این است که جمعیتی که به دلیل ایمنی و سرعت مترو از آن استقبال می‌کنند در زمان تاخیر یک قطار ‌افزایش یافته است و هزار مسافر قطار به 1500 مسافر در ایستگاه تبدیل شده و توقف قطار نیز که باید کمتر از یک دقیقه باشد، افزایش می‌یابد.

رویانیان مدیر شهرداری نیست

وی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که به اظهارات رویانیان در مورد تغییر مدیریت در مترو اشاره داشت تصریح کرد: آقای

مجلس گزارشی از مترو تهیه کرد که نشان داد مشکلات در کجاست. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز گزارش تهیه کرده و به اطلاع همه رساندند. به عقیده من با وجود این گزارشهای روشن اینگونه عملکرد محل قضاوت است اما معتقدم به هر حال این مشکلات باید حل شود قالیباف

رویانیان مدیر شهرداری نیست که بتواند در این موضوعات دخالت کرده و تصمیم بگیرد.

شهردار تهران همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید "چرا مصوبه مجلس در مورد کمک دولت به مترو اجرا نمی‌شود؟ " اظهار داشت: این سئوال را باید از دوستان در دولت بپرسید نه از من. مجلس گزارشی از مترو تهیه کرد که نشان داد مشکلات در کجاست، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز گزارش تهیه کرده و به اطلاع همه رساندند. به عقیده من با وجود این گزارشهای روشن، اینگونه عملکرد محل قضاوت است اما معتقدم به هر حال این مشکلات باید حل شود.

قالیباف همچنین در خصوص مهمترین مشکلات منطقه 22 گفت: مسئله آب و فاضلاب مهمترین مشکل این منطقه است که البته ارتباطی به شهرداری ندارد اما سعی می‌کنیم در مجموعه دولت این موضوع را پیگیری کنیم.

شهردار تهران در مورد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران نیز گفت:‌ در این خصوص برخوردهای جدی کرده‌ایم. به عنوان مثال در بخشی از منطقه 19 و همچنین در شمال تهران و ارتفاعات دامنه البرز نیز به طور ویژه این مسئله را مهار می‌کنیم.