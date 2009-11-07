حجت‌الاسلام یعقوب دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری دستور کار سال گذشته، اظهار داشت: سال گذشته توجیه کارشناسان تشکلهای دینی همراه با معاونان فرهنگی و مدیرکل، نسبت به کارهای تشکلهای دینی اولویت کار ما قرار گرفت. امسال نیز ما گروه های عمده مخاطب خود را شناسایی، آنها را تقسیم بندی، متناسب با این گروه ها اقدام به تولید محتوا کرده و موارد را در قالب کارگاههای آموزشی به آنها ارائه کردیم.

دیلمقانی گفت: این کارگاه ها دربرگیرنده سه بخش هستند. بخش نخست آن بیان مفاهیم، اصول کار، وظایف و اختیارات مستند به زمینه های قانونی اعم از فرمایشات مقام معظم رهبری، رهنمودهای رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، اسناد فرادستگاهی و اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی بخش دوم کار این کارگاه ها را کاربردی کردن راهبردها عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از راهبردهای اساسی این اسناد مرجع سازی در حوزه کاری دستگاه فرهنگی است که در این رابطه کاربردی کردن روشهای مربوطه را در این کارگاه ها آموزش می دهیم. همچنین بخش سوم کار در این کارگاه ها پاسخ به سوالات، ابهامات و پیشنهادات گروه های هدف است.

حجت الاسلام دیلمقانی مهمترین کاری که باید در این عرصه انجام شود تا برخی از نقاط ضعف در این عرصه از میان برود را وارد شدن ادبیات کاری نظام و سازمان تبلیغات اسلامی به بدنه گروه های هدف اعلام کرد و یادآور شد: اگر بتوانیم تلقی و برداشت یکسانی از مفاهیم اساسی و اصولی داشته باشیم، عملیاتی کردن راهبردها آسان خواهد شد. به نظر می رسد هنوز فرهنگ لازم و برداشت یکسان از مفاهیم اصلی کار در استانها صورت نگرفته است.

وی در ادامه اظهار داشت: همه باید از مفاهیمی چون ظرفیت سازی، ظرفیت یابی، قرارگاه فرهنگی، جبهه فرهنگی و تقابل فرهنگی برداشت یکسانی داشته باشند، این برداشت یکسان راهبردهای مشترکی را پیش رو خواهد گذاشت.