ساماندهی و گسترش شرکتهای زیارتی و سیاحتی در کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نسرین بهادری در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان که با موضوع ساماندهی شرکتهای زیارتی و سیاحتی برگزار شد، با بیان اینکه در سطح استان چندین تور زیارتی و سیاحتی فعالیت می کنند که فاقد مجوز لازم هستند، اظهار داشت: ضروری است که تورهای فاقد مجوز با رعایت ضوابط و قوانین موجود به منظور تاسیس شرکتهای زیارتی و سیاحتی نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام کنند.

وی افزود: مسئول ساماندهی چنین شرکتهایی به منظور اعزام زائران به کشورهای عربستان، عراق و سوریه سازمان حج و زیارت استان است، بنابراین این سازمان باید شرایط و ویژگی های مشخص و مدون را جهت تاسیس شرکت زیارتی برای متقاضیان تشریح کند تا از فعالیت تورهای فاقد مجوز جلوگیری به عمل آید.

بهادری با اشاره به وجود تقاضا و درخواستهای بسیار در استان برای اعزام به مکانهای زیارتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شش شرکت زیارتی و سیاحتی دارای مجوز در استان وجود دارد این ظرفیت و پتانسیل در استان موجود است که این شش شرکت به 12 شرکت افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: بعضی از شرکتهای فاقد مجوز در انتقال جوانان و خانواده ها به سفرهای زیارتی و سیاحتی توجهات لازم را ندارند، بنابراین باید با اطلاع رسانی مناسب، مردم را نسبت به وجود خطرات و مشکلات در سفر با چنین تورهایی آگاه کرد.

مدیرکل امور بانوان استانداری کرمانشاه یکی از عوامل موثر در کاهش محدویتها برای اعزام سریع مردم به مکانهای زیارتی را گسترش و توسعه شرکتهای زیارتی و سیاحتی دارای مجوز عنوان کرد.

در ادامه این جلسه مدیر سازمان حج و زیارت استان گزارشی از نوع فعالیتهای شرکتهای زیارتی و سیاحتی در استان ارائه کرد.