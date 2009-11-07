10 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مراکز فنی و حرفه ای ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمیدرضا خانپور پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای طرح تجهیز مراکز فنی و حرفه ای 130 کارگاه آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام 10 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: تمام کارگاه های درجه دو رشته های صنعتی فنی و خدماتی استان ایلام با اجرای این طرح به ابزار و تجهیزات نوین آموزش مجهز می شوند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان ایلام با اشاره به اینکه کارگاه ها درجه دو پس از تجهیز به کارگاه درجه یک ارتقا می یابند، خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون شش هزار نفر آموزشهای فنی و حرفه ای در استان ایلام فرا گرفته اند.

خانپور عنوان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای مهمترین راهکار برای اشتغال در استان ایلام است و تاکنون افراد متعددی از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای شاغل شده اند.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر در بیشتر مناطق استان ایلام مراکز فنی و حرفه ای وجود دارد و توسعه این مراکز در دستور کار قرار دارد.