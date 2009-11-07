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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

وزیر بهداشت:

پنج تا هشت درصد حجاج به آنفلوانزای A مبتلا می شوند

پنج تا هشت درصد حجاج به آنفلوانزای A مبتلا می شوند

مرضیه وحید دستجردی اعلام کرد: پنج تا هشت درصد حجاج ممکن است به آنفلوانزای نوع A مبتلا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در حاشیه بازدید از جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو در مصلای تهران در جمع خبرنگاران گفت: از اقوام و بستگان حجاج درخواست می شود در هفته اول بازگشت حجاج از روبوسی و دست دادن با آنان خودداری کنند.

وی در رابطه با اخباری مبنی بر ابتلای حدود 80 درصد حجاج ایرانی به آنفلوانزای نوع A پس از بازگشت از حج افزود: ممکن است طی دو سال حدود یک سوم مردم دنیا به این نوع آنفلوانزا مبتلا شوند اما طی ایام حج حداکثر 5 تا هشت درصد حجاج به این بیماری مبتلا می‌شوند.

وزیر بهداشت ادامه داد: البته ممکن است 80 درصد حجاج به آنفلوانزای معمولی مبتلا شوند اما قطعا آمار آنفلوانزای نوع A کمتر از این میزان است.

دستجردی گفت: آنفلوانزای نوع A خطرناک و کشنده نیست و ممکن است درصد کمی از مبتلایان به این بیماری نیاز به بستری داشته باشند. در مجموع مرکز پزشکی حج هلال احمر در این زمینه آمادگی کامل داشته و مراقبت و پرستاری لازم از حجاج به عمل می‌آید.

وزیر بهداشت ادامه داد: نگرانی ما مربوط به زمانی است که حجاج از سفر حج باز می‌گردند و در این میان ممکن است تعدادی به این بیماری مبتلا باشند و در تعدادی هم علایم ظاهر نشده باشد بنابراین لازم است که مردم در یک هفته اول به هیچ عنوان به دیدن حجاج نروند.

کد مطلب 978355

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