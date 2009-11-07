تصویر یک پیشگویی در شب از نیمه گذشت

پیمان اسماعیلی نویسنده به خبرنگار مهر گفت: تا کنون بیش از 100 صفحه از نگارش رمان "تصویر یک پیشگویی در شب" را پشت سر گذاشته‌ام و به همین میزان هم تا پایان کتاب مانده است.

وی ادامه داد: چند ماهی است که به طور متمرکز روی این کتاب کار می‌کنم و به همین دلیل نگارش کتاب دیگری را شروع نکرده ام و پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال "تصویر یک پیشگویی در شب" به پایان برسد و احتمالا برای چاپ آن با نشر چشمه صحبت خواهم کرد.

نویسنده مجموعه داستان "جیبهای بارانی ات را بگرد" با اشاره به اینکه رمان اخیرش تا کنون منطبق بر ایده و طرح اولیه نوشته شده است بیان کرد: تغییرات کوچکی در مسیر نوشتن داستان نسبت به طرح اولیه داده ام ولی از آنجا که خط داستانی کاملا مشخص است این تغییرات بنیادی نیست و فکر هم نمی‌کنم تا پایان کار تغییر جدی نسبت به طرح اولیه داشته باشم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه نام فعلی کتاب ممکن است در پایان نگارش و در صحبت با ناشر تغییر کند عنوان کرد: تا سپردن کتاب به ناشر این نام را عوض نخواهم کرد ولی پیش از چاپ شاید نام دیگری برای کتاب برگزینم.

نویسنده "برف و سمفونی ابری" در پایان گفت: این رمان را می‌توان تلفیقی از کارهای گذشته‌ام دانست که هم به مسایل اجتماعی و شهری می‌پردازد هم تم اقلیمی دارد.