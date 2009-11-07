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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

تصویر یک پیشگویی در شب از نیمه گذشت

تصویر یک پیشگویی در شب از نیمه گذشت

نگارش رمان نیمه‌بلند "تصویر یک پیشگویی در شب" نوشته پیمان اسماعیلی از نیمه گذشت.

پیمان اسماعیلی نویسنده به خبرنگار مهر گفت: تا کنون بیش از 100 صفحه از نگارش رمان "تصویر یک پیشگویی در شب" را پشت سر گذاشته‌ام و به همین میزان هم تا پایان کتاب مانده است.

وی ادامه داد: چند ماهی است که به طور متمرکز روی این کتاب کار می‌کنم و به همین دلیل نگارش کتاب دیگری را شروع نکرده ام و پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال "تصویر یک پیشگویی در شب" به پایان برسد و احتمالا برای چاپ آن با نشر چشمه صحبت خواهم کرد.

نویسنده مجموعه داستان "جیبهای بارانی ات را بگرد" با اشاره به اینکه رمان اخیرش تا کنون منطبق بر ایده و طرح اولیه نوشته شده است بیان کرد: تغییرات کوچکی در مسیر نوشتن داستان نسبت به طرح اولیه داده ام ولی از آنجا که خط داستانی کاملا مشخص است این تغییرات بنیادی نیست و فکر هم نمی‌کنم تا پایان کار تغییر جدی نسبت به طرح اولیه داشته باشم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه نام فعلی کتاب ممکن است در پایان نگارش و در صحبت با ناشر تغییر کند عنوان کرد: تا سپردن کتاب به ناشر این نام را عوض نخواهم کرد ولی پیش از چاپ شاید نام دیگری برای کتاب برگزینم.

نویسنده "برف و سمفونی ابری" در پایان گفت: این رمان را می‌توان تلفیقی از کارهای گذشته‌ام دانست که هم به مسایل اجتماعی و شهری می‌پردازد هم تم اقلیمی دارد.

کد مطلب 978356

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