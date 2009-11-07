کشف علت چاقی در اثر سریع خوردن غذا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیمارستان عمومی لایکو در آتن نشان دادند زمانی که فرد غذا را با سرعت می خورد هورمونهایی که باید اشتها را پس از خوردن هر وعده غذا خاموش کنند به میزان کافی تولید نمی شوند.

در حقیقت زمانی که معده پر شد دو پپتید به نامهای " PYY" و "پپتید شبه گلوکاگون" (GLP-1) تولید می شوند. این دو هورمون به مغز اعلام حضور می کنند و نشان می دهند که باید خوردن را متوقف کنند.

این دانشمندان با هدف درک اینکه سرعت خوردن غذا چه اثری بر روی آزاد شدن و فعالیت این هورمونهای سیری می گذارد از گروهی از داوطلبان خواستند که یک بستنی 300 میلی لیتری را با سرعتهای مختلف بخورند و قبل و بعد از خوردن بستنی با انجام یک آزمایش خون، سطوح گلوکز، انسولین، چربیهای در پلاسما و هورمونهای گوارشی را اندازه گیری کردند.

براساس گزارش سافت پدیا، نتایج این تحقیقات نشان داد زمانی که غذا به سرعت خورده می شود سطوح هورمونهای گوارشی پایین می مانند و بنابراین علائم احساس سیری به مغز ارسال نمی شوند. به همین دلیل فرد همچنان به خوردن ادامه می دهد و تنها زمانی که به میزان بسیار زیادی غذا خورد احساس سیری می کند. به این ترتیب سریع خوردن غذا موجب چاقی می شود.