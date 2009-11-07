انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با تاخیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتار تاس، "ایگور پوپوف" روز جمعه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا 30 مه سال 2010 به تاخیر خواهد افتاد.

وی افزود: اگر دولت نتواند شیوع آنفلوانزای خوکی را کنترل کند، یک حالت فوق العاده در اوکراین اعلام می شود و در این صورت انتخابات تا 30 مه به تاخیر می افتد.

ایگور پوپوف تصریح کرد: اگر اعلام حالت فوق العاده به مدت بیش از دو ماه به طول بیانجامد، انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات محلی در 30 مه برگزار می شود.

"ولادیمیر لیتوین" رئیس مجلس جدید اوکراین در گفتگو با ایتار تاس اعلام کرد که رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور همچنین معتقد به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس هستند.

در همین حال "ویکتور یوشچنکو" رئیس جمهور کنونی اوکراین روز سه شنبه به طور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.

پیش از این قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 17 ژانویه 2010 برگزار شود.

یوشچنکو ضمن سخنرانی در برابر صدها نفر از طرفداران خود که در مقابل کمیسیون مرکزی انتخابات تجمع کرده بودند، گفت که برای بار دوم می خواهد رئیس جمهور شود، زیرا سیاست کنونی اوکراین در وضعیتی قرار دارد که تهدیدی برای مهمترین پیروزی های ملت اوکراین است و استقلال و آزادی کشور را تهدید می کند.