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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

غلظت آلاینده های هوا کاهش یافته است

غلظت آلاینده های هوا کاهش یافته است

مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران از کاهش غلظت آلاینده های هوای پایتخت خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاههای استانداری و آزادی به لحاظ آلاینده منوکسید کربن و ایستگاه قلهک به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر مناطق در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری و همراه با غبار صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در شرایط سالم باشد.

کد مطلب 978359

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