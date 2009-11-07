غلظت آلاینده های هوا کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت هر دو آلاینده منوکسید کربن و ذرات معلق نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاههای استانداری و آزادی به لحاظ آلاینده منوکسید کربن و ایستگاه قلهک به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر مناطق در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری و همراه با غبار صبحگاهی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در شرایط سالم باشد.