موفقیت کشور در تولید نانودارو برای درمان سرطانهای مغز و پوست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو در جمع خبرنگاران یکی از کاربردهای مهم این فناوری را در صنعت داروسازی و پزشکی دانست و گفت: مهمترین کاربرد فناوری نانو تولید دارو برای درمان و تشخیص بیماریها است.

وی تولید پوست و رگ مصنوعی را از موفیتهای محققان کشور ذکر کرد و افزود: این موفقیتها با استفاده از نانوفناوری در صنعت پزشکی حاصل شده است.

وحید دستجردی به کاربردهای این فناوری در تشخیص بیماریها اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش تشخیص سرطانها به طور گسترده ای می توانیم از فناوری نانو بهره ببریم که از آن جمله می توان به درمان سرطانهای زنان اشاره کرد.

وزیر بهداشت از موفقیت محققان در تولید دارو برای تشخیص انواع سرطانها در کشور خبر داد و اضافه کرد: این داروها با استفاده از فناوری نانو تولید شده است که می تواند در درمان انواع سرطان ها از جمله سرطان مغز و یا سرطانهای پوستی موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: به زودی خبرهای خوشی در این زمینه اعلام خواهد شد.

وزیر بهداشت همچنین به واحدهای نظارتی در زمینه تولید نانوداروها اشاره و خاطرنشان کرد: تقریبا تمام مراکزی که در زمینه نانوفناوری کار می کنند مرتبط با وزارت بهداشت هستند. ضمن آنکه در حال حاضر سه دانشگاه در زمینه تربیت کارشناس ارشد نانو مدیسین یا نانوپزشکی و دو دانشگاه در حوزه تربیت دانشجوی دوره دکتری در این حوزه فعال هستند.

ابتلای 30 تا 50 درصد کشور به ویروس آنفلوانزای خوکی

دستجردی با اشاره به این خبر که 80 درصد حجاج به آنفلوانزای خوکی مبتلا هستند گفت: خبری که ما از حجاج داریم این است که آنها در سلامت کامل به سر می برند.

وی ادامه داد: آنفلوانزای خوکی در دو سال آینده حدود یک سوم مردم دنیا را مبتلا می کند بنابراین ممکن است که تعدادی از حجاج به این ویروس مبتلا شوند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: آنفلوانزای خوکی بیماری خطرناک و کشنده ای نیست و تنها درصد کمی از افراد مبتلا به این ویروس نیاز به بستری و درمان پیدا می کنند که بخش پزشکی حج و جمعیت هلال احمر آمادگی کامل را دارد تا از حجاج مراقبت و پرستاری کند.

وحید دستجردی با اشاره به ملاقاتهای حجاج با وابستگان خود پس از بازگشت گفت: به دلیل اینکه این بیماری دوره کمون دارد بهتر است تا یک هفته از دیدار با حجاج خودداری شود.

وی با اشاره به آمارهای جهانی گفت: بر اساس این آمارها حدود 30 تا 50 درصد کشور در آینده به این ویروس مبتلا خواهند شد.