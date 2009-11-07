کمبود ایستگاه های آتش نشانی در اهواز / 70 درصد خودروها فرسوده است

آرزو بابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: علاوه بر فعالیت هشت ایستگاه آتش نشانی در اهواز، سه اکیپ امداد آبی با 9 غواص، 26 دستگاه اطفای حریق با آب و کف، 6 دستگاه تانکر پشتیبانی، هفت دستگاه خودروی پیشرو، یک دستگاه پله برقی 32 متری و یک دستگاه خودروی امداد و نجات سنگین مجهز به امکانات امداد و نجات در سازمان آتش نشانی اهواز فعال هستند.

وی افزود: در حال حاضر ساخت پنج ایستگاه آتش نشانی در دستور کار قرار گرفته است که با تکمیل آنها تعداد ایستگاه های آتش نشانی در کلانشهر اهواز به 13 ایستگاه خواهد رسید که باز هم تا رسیدن به حد استاندارد فاصله فراوانی وجود دارد.

بابادی افزود: در صورت تکمیل این پنج ایستگاه آتش نشانی، سازمان آتش نشانی به 100 نیرو احتیاج پیدا می کند که از هم اکنون باید به فکر تامین نیروهای متخصص برای این کار بود.

وی اضافه کرد: متاسفانه بخش عمده ای از نیروهای فعلی سازمان آتش نشانی اهواز در این سازمان استخدام نشده اند و از سایر سازمانهای شهرداری آمده اند به همین دلیل فاقد تخصص لازم برای این کار هستند به طوریکه 80 درصد نیروهای آتش نشانی به علت نداشتن تخصص لازم درک صحیحی از فعالیتهای آتش نشانی ندارند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز تاکید کرد: هم اکنون سازمان آتش نشانی اهواز با کمبودهایی نظیر دستگاه های تنفسی، دستگاه زنده یاب، پله 52 متری و خودروهای اطفای حریق مواجه است که جا دارد تامین این موارد در دستور کار شهرداری و استانداری خوزستان قرار بگیرد.

بابادی افزود: هم اینک 60 تا 70 درصد خودروهای آتش نشانی اهواز بیش از 30 سال عمر دارند و به شدت فرسوده هستند به طوریکه بعد از هر بار عملیات نیار به تعمیر پیدا می کنند.

وی افزود: استاندارد جهانی رسیدن به محل حادثه سه دقیقه است که در اهواز این زمان پنج دقیقه است ولی با توجه به وسعت شهر اهواز و بار ترافیکی آن این زمان آیده آل است.

اما نکته دیگری که عضو شورای شهر اهواز نسبت به آن هشدار داد، بسیار قابل تامل است، وی می گوید: بخش اعظمی از تلفن هایی که به آتش نشانی اهواز می شود برای مزاحمت است که این موضوع باعث می شود سازمان آتش نشانی برای حفظ جان شهروندان اقدام به اعزام گروه های آتش نشان کند و هزینه و وقت آنها برای موردی که وجود ندارد، صرف شود.

بابادی تاکید کرد: شاید در همین حین که گروه های آتش نشانی برای تلفنهای غیرواقعی اعزام شده اند، حادثه ای دیگر اتفاق بیفتد و سازمان گروهی برای اعزام نداشته باشد و مسئول خسارات وارده در واقع فرد خاطی است.

وی تصریح کرد: بی شک هیچ یک از شهروندان حتی کسانیکه اقدام به مزاحمت برای آتش نشانی می کنند راضی نیستند بر اثر چنین شوخی نابجایی صدمات جانی و مالی برای همشهریان خود پیش بیاورند بنابراین از کلیه مردم تقاضا می شود با اطلاع رسانی صحیح و واقعی باعث ایجاد خسارتهای ناگوار و بروز یاس و نا امیدی بین کارکنان سازمان آتش نشانی نشوند.