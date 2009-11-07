ضمیمه "فرهنگ بزرگ سخن" آماده چاپ شد/ کتاب در مرحله حروفچینی

حسن انوری عضو پیوسته و مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این ضمیمه اکنون در مرحله حروفچینی قرار گرفته و امیدواریم در نیمه اول سال آینده چاپ و عرضه شود.

وی با اشاره به روند کار تدوین ضمیمه "فرهنگ بزرگ سخن" افزود: این ضمیمه در واقع شامل 1- واژه‌هایی است که بعد از تالیف فرهنگ سخن پیدا شد 2- واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادبی فارسی از سال 1380 تا کنون و طی 8 سال اخیر وضع کرده و 3- واژه‌هایی است که در کتابهای قدیمی بوده اما در فرهنگ بزرگ سخن نیامده است.

انوری تعداد واژه‌هایی را که طی 8 سال اخیر توسط فرهنگستان مصوب شده و در ضمیمه این فرهنگ آمده است اندک برشمرد و اضافه کرد: بیشتر واژه‌های این ضمیمه به واژه‌های کهن و کلماتی اختصاص دارد که در کتابهای قدیمی بوده اما بنا به هر دلیل در تالیف فرهنگ بزرگ سخن از دید ما پوشیده مانده بود.

سرپرست گروه تدوین کننده فرهنگ 8 جلدی سخن درباره حجم این ضمیمه نیز گفت: کتاب اخیر به حدود 500 تا 600 صفحه رسیده و اوایل سال آینده و نهایتاً تا پایان نیمه اول آن به عنوان جلد نهم فرهنگ و احتمالاً با عنوان "زیل" در یک جلد منتشر خواهد شد.

وی درباره طولانی شدن زمان از مرحله حروچینی تا انتشار این ضمیمه هم تاکید کرد: به هر حال این کتاب بعد از حروفچینی باید چندین بار توسط اعضای گروه و دیگر کارشناسان خوانده شود تا مشکلی نداشته باشد. ما فرهنگ بزرگ سخن را تا زمان انتشار آن 11 بار خواندیم.

در فرهنگ 8 جلدی سخن که حدود 8 سال پیش چاپ شد افزون بر سرویراستار (حسن انوری) 46 مؤلف و 21 ویراستار در بخشهای عمومی و تخصصی همکاری داشته‌اند.



این فرهنگ حاوی بیش از 75 هزار سرواژه‌ اصلی (مدخل اصلی)، 45 هزار سرواژه‌ فرعی (مدخل فرعی)، 160 هزار شاهد مستند، یکهزار مثال و 1500 تصویر و شامل همه‌ واژه‌های به کار رفته در زبان فارسی قدیم و جدید است که از 450 اثر و از آثار 800 نویسنده و شاعر استخراج شده و از آن میان 270 اثر مکتوب از قدما و 183 اثر از معاصران مبنای کار بوده است.