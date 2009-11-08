۱۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

ادارات کم کار شهریار در بخش دولت الکترونیک معرفی می شوند

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار گفت: ادارات کم کار و ناموفق این شهرستان که در فراهم کردن بسترهای اولیه در بخش دولت الکترونیک کوتاهی کرده اند، معرفی می شوند.

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با توجه به هدف گذاری دولت در بخش دولت الکترونیک و افزایش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمامی ادارات باید در این بخش مجهز شوند.

وی افزود: در این راستا عملکرد دستگاه های دولتی ارزیابی و ادارات کم کار و برتر معرفی می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید نهضتی در این زمینه آغاز شود تا تمامی اقدامات و نامه رسانی ها الکترونیکی شود.

عرفان منش همچنین در بخش دیگری بیان داشت: باید زمینه ها و بسترهای لازم برای سرمایه گذاران ایجاد شود و در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای بکارگیری بخش خصوصی در شهرستان کارهای اساسی انجام شود.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.

