ادارات کم کار شهریار در بخش دولت الکترونیک معرفی می شوند

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با توجه به هدف گذاری دولت در بخش دولت الکترونیک و افزایش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمامی ادارات باید در این بخش مجهز شوند.

وی افزود: در این راستا عملکرد دستگاه های دولتی ارزیابی و ادارات کم کار و برتر معرفی می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید نهضتی در این زمینه آغاز شود تا تمامی اقدامات و نامه رسانی ها الکترونیکی شود.

عرفان منش همچنین در بخش دیگری بیان داشت: باید زمینه ها و بسترهای لازم برای سرمایه گذاران ایجاد شود و در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای بکارگیری بخش خصوصی در شهرستان کارهای اساسی انجام شود.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.