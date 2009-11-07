اسماعیلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "خاطره" به تازگی مجوز نمایش دریافت کرده و قرار است برای اولین بار در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برای اولین بار به نمایش درآید.

فیلمنامه "خاطره" را هستی طریقت درباره کودک‌آزاری نوشته و مهناز افشار، پژمان بازغی، حبیب اسماعیلی، لادن طباطبایی، شبنم قلی‌خانی، سعید تهرانی، شمسی فضل‌اللهی، داریوش اسدزاده، ملیکا ناظری، حامد زیاران و علیرضا شجاعی بازیگران آن هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، مشاور کارگردان: تهمینه میلانی، مدیر هنری: مجید میرفخرایی، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی، تدوینگر: بهرام دهقانی و رضا شیروانی، آهنگساز: ناصر چشم‌آذر، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی. صداگذار: اسحاق خانزادی.