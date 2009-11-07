50 درصد مساجد سنقروکلیایی امام جماعت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اسمعلی ابراهیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سنقروکلیایی در سطح استان کرمانشاه رتبه‌ اول مسجد سازی را به خود اختصاص داده است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی تصریح‌ کرد: در خود شهر سنقر 18 مسجد و دو حسینیه وجود دارد که بیش از نیمی از این مساجد فاقد امام جماعت بوده و اقامه نماز جماعت در آنها صورت نمی‌گیرد.

وی نزدیک هم قرار گرفتن مساجد را یکی از دلایلی عنوان کرد که موجب شده تعدادی از مساجد از وجود امام جماعت بی بهره باشند.

ابراهیمی افزود: نمازهای جماعت فقط در مساجد محوری که در مرکز شهر واقع شده‌ اند، اقامه می‌شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: در مساجدی که اقامه نماز جماعت ندارند برنامه‌های فرهنگی و دینی برگزار شده و در مناسبتهای تبلیغی همچون ماه مبارک رمضان، دهه اول محرم و دهه‌ آخر صفر توسط این اداره مبلغ دینی به این مساجد اعزام می ‌شود که این میزان جوابگوی نیاز مردم نیست.