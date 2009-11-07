محبوبیت احمدی نژاد و سید حسن نصرالله/ صهیونیسم ستیزی عامل محبوبیت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه ، اجتماعات کوچک زائران کشورهای مختلف در مسجد النبی (ص) گاهی در هم می آمیزد و زائران به دلیل عدم تسلط به زبان یکدیگر تنها به سلام و احوالپرسی با هم می پردازند و سعی می کنند منظور خود را با ایما و اشاره به یکدیگر بفهمانند.

در این میان حضور زائران ایرانی در مسجد النبی(ص) و قرار گرفتن آنها در کنار زائران دیگر کشورها با حواشی جالبی همراه است . ایرانیها به دلیل روحیه خوش مشرب و علاقه بسیار به ارتباط با سایرین در جمع زائران دیگر کشورها حضور می یابند و از نکات جالب این حضور علاقه زائران کشورهای دیگر به ایرانیهاست.

زائران آسیایی، عرب و افریقایی به محض متوجه شدن ملیت زائران ایرانی با به زبان آوردن نام احمدی نژاد به زبانها و لهجه های گاه عجیب سراغ رییس جمهور کشورمان را می گیرند.

محمد بابا یکی از زائران کشور نیجریه که دارای تحصیلات عالی و مسلط به زبان انگلیسی است و در یکی از ادارات دولتی نیجریه کار می کند در این باره به خبرنگار مهر گفت : روحیه صهیونیزم ستیزی دولت ومردم ایران موجب محبوبیت احمدی نژاد در جهان عرب شده است.

وی همچنین با ذکر نام سید حسن نصرالله او را نیز از شخصیتهای محبوب ملل مستضعف جهان نام برد و افزود : امروز پیام مردم ایران از طریق احمدی نژاد به همه جهان رسیده و استکبار و امپریالیزم جهانی از این موضوع وحشت دارند.