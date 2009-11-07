به گزارش خبرنگار مهر، با پیوستن آناهیتا نعمتی و احسان فدایی به جمع بازیگران فیلم سینمایی "به سوی آفتاب" و تکمیل لیست بازیگران این فیلم اول آذر در اصفهان کلید میخورد. پیش از این حضور حامد کمیلی و نیوشا ضیغمی در این فیلم قطعی شده بود.
فیلمنامه "به سوی آفتاب" را که داستانی خانوادگی دارد غلامرضا گمرکی و بابک کاظمی نوشتهاند و بهزاد آن را بازنویسی کرده است، فیلمبرداری این فیلم دراصفهان انجام می شود.
" شور زندگی" ، "روزی که خواستگار آمد" ، "مرد نامرئی" ، "دره شاپرکها"و " کاکلی" فیلمهایی هستند که فریال بهزاد کارگردانی کرده است. آزادی فیلمبرداری "به سوی آفتاب" را برعهده دارد.
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