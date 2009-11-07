برنامه دیدارهای نمایندگان هندبال ایران در اردن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم ذوب آهن و شهرداری زرند کرمان به عنوان نمایندگان کشورمان روز گذشته تهران را به مقصد اردن به منظور شرکت در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا ترک کردند و مسابقه خود را از فردا (یکشنبه) در امان آغاز می کنند. گروه‌بندی این مسابقات بدین شرح است:

گروه A: شهرداری زرند کرمان، الشباب سوریه، الوصل امارات، الصداقه لبنان و باربار بحرین

گروه B: ذوب آهن اصفهان، الحسین اردن، العربی کویت، السد قطر و الوحده عربستان

گروه C: السد لبنان، الصلیبیخات کویت، الجیش عراق و الاهلی اردن

گروه D: النصر امارات، الاهلی عربستان، الکرخ عراق و الریان قطر

برنامه مرحله گروهی این رقابتها به شرح زیر است:

شنبه - 16/8/88

* الکرخه عراق - النصر امارات (گروهD)

* الریان قطر - الاهلی عربستان (گروهD)

* الجیش عراق - الاهلی اردن (گروه C)

* السد لبنان - الصلیبیخات کویت (گروهC)

یکشنبه - 17/8/88

* الوصل امارات - الصداقه لبنان (گروه A)

* شهرداری زرند کرمان - باربار بحرین (گروه A)

* السد قطر - الوحده عربستان (گروهB)

* ذوب آهن اصفهان - العربی کویت (گروه B)

دوشنبه - 18/8/88

* الجیش عراق - السعد لبنان (گروه C)

* الصلیبیخات کویت- الاهلی اردن (گروه C)

* الکرخه عراق - الاهلی عربستان (گروه D)

* الریان قطر - النصر امارات (گروه D)

سه شنبه - 19/8/88

* السد قطر - العربی کویت (گروه B)

* الوحده عربستان - الحسین اردن (گروه B)

* شهرداری زرند کرمان - الصداقه لبنان (گروه A)

* الوصل امارات - الشباب سوریه (گروه A)

چهارشنبه - 20/8/88

* الاهلی عربستان - النصر امارات (گروه D)

* الریان قطر - الکرخه عراق (گروه D)

* السد لبنان - الاهلی اردن (گروه C)

* الجیش عراق - الصلیبیخات کویت (گروه C)

پنجشنبه - 21/8/88

* الشباب سوریه - باربار بحرین (گروه A)

* ذوب آهن اصفهان - الحسین اردن (گروه B)

جمعه - 22/8/88

* الصداقه لبنان - باربار بحرین (گروه A)

* شهرداری زرند کرمان - الوصل امارات (گروه A)

* السد قطر - ذوب آهن اصفهان (گروه B)

* الوحده عربستان - العربی کویت (گروه B)

شنبه - 23/8/88

* شهرداری زرند کرمان - الشباب سوریه (گروه A)

* العربی کویت - الحسین اردن (گروه B)

دوازدهمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 18 تیم از امروز شنبه 16 آبانماه در اردن آغاز و تا اول آذرماه پیگیری می شود. علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران و نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا به عنوان ناظر فنی این رقابت‌ها در امان حضور دارد.