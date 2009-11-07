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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

هندبال جام باشگاه‌های آسیا/

برنامه دیدارهای نمایندگان هندبال ایران در اردن اعلام شد

برنامه دیدارهای نمایندگان هندبال ایران در اردن اعلام شد

برنامه دیدارهای دو نماینده ایران در دوازدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا در اردن اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم ذوب آهن و شهرداری زرند کرمان به عنوان نمایندگان کشورمان روز گذشته تهران را به مقصد اردن به منظور شرکت در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا ترک کردند و مسابقه خود را از فردا (یکشنبه) در امان آغاز می کنند. گروه‌بندی این مسابقات بدین شرح است:

گروه A: شهرداری زرند کرمان، الشباب سوریه، الوصل امارات، الصداقه لبنان و باربار بحرین
گروه B: ذوب آهن اصفهان، الحسین اردن، العربی کویت، السد قطر و الوحده عربستان
گروه C: السد لبنان، الصلیبیخات کویت، الجیش عراق و الاهلی اردن
گروه D: النصر امارات، الاهلی عربستان، الکرخ عراق و الریان قطر

برنامه مرحله گروهی این رقابتها به شرح زیر است:
شنبه - 16/8/88
* الکرخه عراق - النصر امارات (گروهD)
* الریان قطر - الاهلی عربستان (گروهD)
* الجیش عراق - الاهلی اردن (گروه C)
* السد لبنان - الصلیبیخات کویت (گروهC)

یکشنبه - 17/8/88
* الوصل امارات - الصداقه لبنان (گروه A)
* شهرداری زرند کرمان - باربار بحرین (گروه A)
* السد قطر - الوحده عربستان (گروهB)
* ذوب آهن اصفهان - العربی کویت (گروه B)

دوشنبه - 18/8/88
* الجیش عراق - السعد لبنان (گروه C)
* الصلیبیخات کویت- الاهلی اردن (گروه C)
* الکرخه عراق - الاهلی عربستان (گروه D)
* الریان قطر - النصر امارات (گروه D)

سه شنبه - 19/8/88
* السد قطر - العربی کویت (گروه B)
* الوحده عربستان - الحسین اردن (گروه B)
* شهرداری زرند کرمان - الصداقه لبنان (گروه A)
* الوصل امارات - الشباب سوریه (گروه A)

چهارشنبه - 20/8/88
* الاهلی عربستان - النصر امارات (گروه D)
* الریان قطر - الکرخه عراق (گروه D)
* السد لبنان - الاهلی اردن (گروه C)
* الجیش عراق - الصلیبیخات کویت (گروه C)

پنجشنبه - 21/8/88
* الشباب سوریه - باربار بحرین (گروه A)
* ذوب آهن اصفهان - الحسین اردن (گروه B)

جمعه - 22/8/88
* الصداقه لبنان - باربار بحرین (گروه A)
* شهرداری زرند کرمان - الوصل امارات (گروه A)
* السد قطر - ذوب آهن اصفهان (گروه B)
* الوحده عربستان - العربی کویت (گروه B)

شنبه - 23/8/88
* شهرداری زرند کرمان - الشباب سوریه (گروه A)
* العربی کویت - الحسین اردن (گروه B)

دوازدهمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا با حضور 18 تیم از امروز شنبه 16 آبانماه در اردن آغاز و تا اول آذرماه پیگیری می شود. علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال ایران و نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا به عنوان ناظر فنی این رقابت‌ها در امان حضور دارد.

کد مطلب 978380

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