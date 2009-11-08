اختصاص 50 میلیارد ریال برای توزیع شیر رایگان در مناطق محروم لرستان

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون بیش از 10 هزار پوشاک دانش آموزی شامل پیراهن، شلوار و کفش ویژه دانش آموزان پسر و مانتو، شلوار و کفش ویژه دانش آموزان دختر در مناطق رومشگان، طرهان و بشارت توزیع شده است.

وی با بیان اینکه دولت در سال تحصیلی جدید بیش از 50 میلیارد ریال در خصوص توزیع شیر رایگان، تغذیه و پوشاک دانش آموزان در استان هزینه خواهد کرد، به محرومیت لرستان اشاره کرد و گفت: بسیاری از دانش آموزان بی بضاعت استان زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به اقدامات بنیاد علوی در حوزه های برگزاری اردوهای فرهنگی، توزیع پوشاک، اقلام و مجلات فرهنگی و کمک آموزشی به دانش آموزان مناطق محروم استان اشاره کرد و خواستار حمایت و مساعدت مسئولان این بنیاد جهت برگزاری کلاسهای تقویتی در مناطق محروم شد.

330 هزار دانش آموز لرستانی تحت پوشش شیر رایگان قرار دارند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 330 هزار دانش آموز در این استان تحت پوشش شیر رایگان قرار دارند.

ماکنعلی با تشریح اهداف توزیع شیر رایگان در مدارس بیان داشت: توزیع شیر رایگان در مدارس با سه هدف ترویج فرهنگ استفاده از شیر توسط خانواده ها، تامین بخشی از مواد غذایی و ارتقا سطح سلامت دانش آموزان انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه شیر رایگان در بین تمام مدارس دولتی و غیر انتفایی لرستان توزیع می شود، خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار است که شیر رایگان در بین مدارس غیرانتفایی و غیردولتی سطح این استان توزیع می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه همچنین مهدهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کودکان بی سرپرست، مدارس شبانه روزی و مدارس استعدادهای درخشان تحت پوشش توزیع شیر رایگان قرار دارند، عنوان کرد: تا پایان اجرای این طرح در سال تحصیلی جاری 70 نوبت شیر رایگان در بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

غربالگری روزانه در سطح مدارس در راستای پیشگیری از آنفلوانزا

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سلامت دانش آموزان در فصل پاییز با توجه به حساسیت موضوع بیماری آنفلونزای نوع"A" مهم است، یادآور شد: از ابتدای مهرماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان امر غربال گیری و معاینه دانش آموزان به منظور پیشگیری از سرایت این بیماری در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته و مدیران مدارس موظف هستند به صورت روزانه امر غربال گیری و معاینه دانش آموزان را پیگیری کنند.

ماکنعلی همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعات معلمان استان به منظور شناخت سطح علمی آنان، از مسئولان آموزش و پرورش خواست با ارائه راهکارهای اجرایی به منظور پیگیری انجام این طرح در جهت ارتقا کیفیت آموزش و پرورش قدم بردارند تا آموزش ضمن خدمت معلمان هدفمند شود.

وی یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح را شناخت معلمان متخصص و با تجربه در جهت بهره گیری از آنان در مجامع هم اندیشی، اتاق های فکر و شوراهای علمی آموزش و پرورش دانست و گفت: با ایجاد بانک اطلاعات معلمان استان، آموزش در استان ارتقاء می یابد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان همچنین به ضرورت تعامل و همکاری اولیا و مربیان اشاره کرد و افزود: همکاری و مشارکت اولیا با آموزش و پرورش می تواند در ارتقا کیفیت آموزشی بسیار تاثیرگذار باشد که در این زمینه ضروری است مدیران مدرسه با برگزاری جلسات مستمر انجمن اولیا و مربیان در جذب مشارکت اولیا در فرآیند تعلیم و تربیت تلاش کنند.