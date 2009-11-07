القاعده عامل ترور حریری است/ سلاح مقاومت عامل دفع تجاوز و آزادی اراضی

به گزارش خبرگزاری مهر "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: با وجود اینکه ما و حزب الله در روش سیاسی خود اختلافاتی داریم، اما همچنان با تفاهم پیش خواهیم رفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره سلاح حزب الله اظهار داشت: مسلح بودن جنبش حزب الله سابقه ای 27 ساله دارد و همواره در این سالها حزب الله به دفع تجاوزات و آزادی اراضی اشغال شده لبنان پرداخته است.

میشل عون با اشاره به گروه تروریستی فتح الاسلام و انفجارهای اخیر در شهر طرابلس و منطقه المتن، تاکید کرد: مسئله مشکل ساز برای لبنان سلاح حزب الله نیست، بلکه تسلیحات دیگری است که در خاک لبنان علیه ارتش این کشور در اردوگاه نهر البارد فعالیت کرد و همچنان به انجام حملات خود در برخی مناطق ادامه می دهد.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان با اشاره به ترور رفیق حریری اظهار داشت: عامل اصلی این ترور القاعده بود، چه آنکه تحقیقات نیروهای امنیتی لبنان پس از وقوع این حادثه بر این امر صحه می گذاشت، اما پس از آغاز تحقیقات بین المللی این امر نادیده گرفته شد.

خاطر نشان می شود گروه تروریستی فتح الاسلام وابسته به القاعده بود که در سال 2007 حملاتی را علیه ارتش لبنان آغاز کرد، در این حملات چندین نظامی لبنانی و برخی از غیرنظامیان ساکن اردوگاه نهر البارد که اکثرا فلسطینی بودند، جان خود را از دست دادند.

با سرکوب این گروه تروریستی توسط ارتش لبنان، منابع آگاه از کمک های مالی عربستان به این گروه در سال 2006 پرده برداشتند.