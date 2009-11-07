فاز اول باند فرودگاه همدان افتتاح شد

مدیر فرودگاه همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: تاکنون 150 میلیارد ریال برای تجهیز این فرودگاه هزینه شده است.

تیمور امیری با بیان این مطلب اظهار داشت: برآورد اولیه پیمانکار باند فرودگاه 45 میلیارد ریال بوده و سال آینده کل باند فرودگاه همدان به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح این باند، فرودگاه همدان آمادگی سرویس دهی به مسافران را در 24 ساعت شبانه روز دارد و هواپیماهای پهن پیکر نیز می توانند در این باند فرود آیند.

امیری با بیان اینکه بهسازی روی باند قبلی صورت گرفته، افزود: باند فرودگاه 300 متر تطویل شده و در حال حاضر سه هزار و 450 متر طول باند داریم.

مدیر فرودگاه همدان تصریح کرد: پیش از این، تنها دو پرواز از فرودگاه همدان انجام می شد اما اکنون این پروازها به تعداد هفت پرواز در هفته رسیده است.

وی افزود: از امروز اولین پروار همدان - مشهد نیز از این فرودگاه انجام می شود.

امیری در پایان اضافه کرد: مرز هوایی همدان مشخص است و برای پروازهای خارجی هم مشکلی نداریم، همچنین جهت پروازهای عربستان برای حج تمتع آماده هستیم.