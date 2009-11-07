همایش حج در سریلانکا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علوی مولانا فرماندار منطقه کلمبو در سخنانی حج را فرصتی برای ابراز بندگی انسان در پیشگاه خداوند متعال دانست .

نووی مدیر بخش فرهنگ و امور مذهبی مسلمان در وزارت امور مذهبی به نکاتی در مورد حج و همکاری های تنگاتنگ با رایزنی فرهنگی در برگزاری مشترک مراسم مذهبی پرداخت.

در بخش دوم همایش دیگر سخنرانان در موضوعاتی از جمله حج نمادی مشترک برای وحدت در جهان اسلام، فلسفه حج، صلح حقیقی در سایه حج و حج کنگره جهانی اسلام سخنرانی کردند.

چاپ و توزیع راهنمایی به زبان تامیلی در خصوص فلسفه حج و همچنین گزیده ای از بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری در خصوص حج، توزیع لوح فشرده آموزش حج به زبان تامیلی، برپایی کارگاه آموزشی مناسک حج و برگزاری نمایشگاه قرآنی متعلق به جامعه مصطفی(ص) از برنامه های جنبی این همایش بودند.