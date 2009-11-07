جرات و شهامت مدرس ریشه در ایمان و اخلاص او داشت

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حجت الاسلام محسن قرائتی پیش از ظهر شنبه در جمع مردم کاشمر با بیان اینکه بر اساس تعالیم قرآنی عاقبت خیر و نیک از آن متقین است به مبارزات شهید مدرس اشاره کرد و افزود: ظالمان و مستبدان خیلی تلاش کردند که آیت الله مدرس را برای همیشه محو کنند اما او محو نشد و باقی ماند زیرا این وعده خداوند است که عاقبت خیر متعلق به اهل تقواست.

وی ادامه داد: در طول تاریخ افراد انقلابی زیاد داریم اما آنچه باعث ماندگاری شهید مدرس (ره) در میان ملت ما شده است این است که انقلابی بودن وی به خاطر دینش بود.

قرائتی با بیان اینکه در انقلابی بودن اساس و هدف آن مهم است بر نقش اخلاص در موفقیت انسان اشاره کرد و گفت: شهید مدرس در انقلابی بودنش هم با اخلاص بود و او اگر با رضاخان هم دشمنی می کرد نه به خاطر اهداف مادی و غرض ورزی های شخصی بلکه به خاطر ظالم بودن رضاخان بود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه در تعالیم دینی آمده است که مؤمن عزیز است بدین معنا نیست که مال و ثروت دارد بلکه عزیز بودن مؤمن به معنی نفوذناپذیری آن است همان گونه که در زندگی و مبارزات شهید مدرس (ره) می بینیم که جرأت و شهامت او ریشه در ایمان و اخلاص او داشت و هرچه او را می ترساندند و تهدید، تبعید و زندانی می کردند در او اثری نداشت و مدرس به راه خود ادامه می داد.

قرائتی تصریح کرد: همین ویژگی های بارز شهید مدرس بود که باعث می شد شخصیت بزرگی همچون امام خمینی (ره) در جوانی از قم به تهران بیاید تا مدرس را ببیند و از او الگو بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت زکات از مردم کاشمر به خاطر کسب مقام نخست در استان خراسان رضوی در پرداخت زکات تشکر کرد.