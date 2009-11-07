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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

تیم ملی شطرنج به عنوان هشتم مسابقات سریع تیمی دست یافت

تیم ملی شطرنج به عنوان هشتم مسابقات سریع تیمی دست یافت

ملی‌پوشان شطرنج کشورمان در پایان رقابت‌های شطرنج سریع تیمی بازیهای داخل سالن آسیا با 9 امتیاز در رده هشتم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت شطرنج سریع تیمی با حضور 15 کشور برگزار شد و با قهرمانی چین به پایان رسید. در این بخش از رقابت‎ها همچنین تیم‎های ویتنام و هند عنوان‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

تیم ملی شطرنج کشورمان در حالی به عنوان هشتم این مسابقات دست یافت که در دور هفتم با نتیجه 5/3 بر 5/0 مقابل عراق برتری را از آن خود کرد، دیدار دور هشتم را با نتیجه یک بر 3 به ویتنام واگذار کرد و در دور نهایی نیز به تساوی 2 بر 2 مقابل ازبکستان دست یافت. در مجموع ملی‎پوشان شطرنج کشورمان با 4 پیروزی، یک تساوی و 4 شکست در رده هشتم این مسابقات قرار گرفت.

این تیم در رقابت‌های شطرنج برق آسا به عنوان سوم دست یافت.

 

کد مطلب 978390

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