تیم ملی شطرنج به عنوان هشتم مسابقات سریع تیمی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت شطرنج سریع تیمی با حضور 15 کشور برگزار شد و با قهرمانی چین به پایان رسید. در این بخش از رقابت‎ها همچنین تیم‎های ویتنام و هند عنوان‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

تیم ملی شطرنج کشورمان در حالی به عنوان هشتم این مسابقات دست یافت که در دور هفتم با نتیجه 5/3 بر 5/0 مقابل عراق برتری را از آن خود کرد، دیدار دور هشتم را با نتیجه یک بر 3 به ویتنام واگذار کرد و در دور نهایی نیز به تساوی 2 بر 2 مقابل ازبکستان دست یافت. در مجموع ملی‎پوشان شطرنج کشورمان با 4 پیروزی، یک تساوی و 4 شکست در رده هشتم این مسابقات قرار گرفت.

این تیم در رقابت‌های شطرنج برق آسا به عنوان سوم دست یافت.